На Елагином острове открывается искусственный каток

Продолжительность каждого сеанса составит 2 часа — их будут проводить в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30. Стоимость входного билета на сеанс составит 250 рублей, с учетом проката коньков — 450 рублей. Также напрокат можно взять комплект защиты и тренажер для катания.

Напомним, уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». В этом году он станет в два раза больше, чем в прошлом — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», смогут кататься 300 человек. Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще один каток, открытый, появился у Лахта Центра.

В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. Главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники, а синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год.

1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту.Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.