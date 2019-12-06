На Новый год в Петербурге синоптики ожидают теплую погоду

«По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», — рассказал «Фонтанке» ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Как правило, средняя температура воздуха на Новый год — около 5 градусов ниже нуля. При этом погода в Петербурге уже несколько лет подряд дарит горожанам в канун праздника почти весеннюю капель. Так, в 2018 и 2019 годах в полночь термометры показывали от +1 до +4 градусов.

Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту.Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.

В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных, а еще главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники.