Завершились съемки второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»

Сюжет второго сезона сериала «Содержанки» расскажет о том, не пожалеет ли Лена, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак. Получится ли у Даши открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря. А также сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы.

«Константин Юрьевич создал калейдоскоп интересных характеров, а мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться. При этом мы стремились сделать второй сезон более динамичным. В целом, делать продолжение такого успешного проекта — это невероятный опыт и ответственность», — говорит режиссер сезона Дарья Жук.

Кроме Любови Аксеновой, Игоря Миркурбанова и Одина Байрона к актерскому составу присоединились единственный российский лауреат Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко, народные артисты России Виктор Вержбицкий и Игорь Верник, а также Юрий Чурсин. В качестве звездных камео в кадре появится режиссер Александр Молочников — в роли пикапера, который пытается соблазнить одну из героинь, а также Роман Волобуев — он сыграл пародию на самого себя.

Премьера второго сезона состоится на видеосервисе START в начале 2020 года.

Напомним, после столичной премьеры первого сезона «Содержанок» в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр» (смотрите наш фоторепортаж!). О том, что Богомолов будет работать над продолжением сериала «Содержанки», стало известно а апреле 2019 года — съемки второго сезона сериала «Содержанки» стартовали в конце августа 2019 года. Ранее режиссер также приступил к работе над сериалом «Хороший человек». Сюжет основан на реальной истории поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова — серийного убийцы, совершившего не менее 77 убийств молодых женщин в 1992 по 2010 год.