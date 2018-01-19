В новом трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт» появился загранпаспорт петербуржца

Режиссёром «Tomb Raider: Лара Крофт» стал норвежец Роар Утхауг, снявший «Волну» и «Остаться в живых». Премьера картины в России намечена на 15 марта.

Первый трейлер фильма можно посмотреть здесь. Ранее пользователи сети высмеяли постер новой «Лары Крофт», на котором у Алисии Викандер неестественно длинная шея.

Фильм основанной на одноимённой серии игр 2013 года и является перезапуском кинофраншизы. В первых двух картинах — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» главную роль исполнила Анджелина Джоли.