Стала известна дата выхода «Довлатова» Германа-младшего

Художественный фильм «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз, имеющийся в распоряжении издания.

Мировая премьера фильма режиссера Алексея Германа-младшего пройдет в рамках Берлинского кинофестиваля. В фильме «Довлатов» снимались Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин. Картина посвящена нескольким дням из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в начале 1970-х годов, накануне эмиграции будущего лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского.

Ранее стало известно, что картина поборется за главный приз Берлинского кинофестиваля.

По материалам «ДП»