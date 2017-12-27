Вышел первый трейлер «Черновика» Сергея Лукьяненко с Цыгановым, Пересильд и Хакамадой

В сети появился первый трейлер экранизации романа «Черновик» писателя-фантаста и автора «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Премьера картины состоится 15 марта 2018 года.

«Уже прошло 13 лет с момента выхода фильмов про Дозоры, — рассказывает Лукьяненко. — И все это время я ждал, когда же, наконец, герои других моих книг появятся на большом экране. Наконец, этот момент пришел».

Писатель подчеркнул, что в видеоряде еще нет компьютерной графики, однако даже в таком виде трейлер оставляет впечатление, что фильм получился.

По сюжету фильма главный герой — москвич Кирилл, лишается квартиры, его перестают узнавать друзья и родственники. Позже он узнает о существовании альтернативной Москвы в других мирах. Кирилл становится таможенником между мирами, провожая и встречая путешественников.

Режиссер картины — Сергей Мокрицкий. В фильме снимались Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Ирина Хакамада и другие.