Райан Рейнольдс сыграет Пикачу

Американский актер Райан Рейнольдс сыграет покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету картины, отца персонажа, которого играет 22-летний Джастис Смит, похищают и юноша объединяется с детективом Пикачу для его поисков. Рейнольдс будет играть покемона с помощью технологии захвата движения. Затем его обработают с помощью компьютерной графики. Съемки фильма начнутся в январе 2018 года.

Режиссером фильма станет Роб Леттерман, ранее снявший «Путешествия Гулливера», «Монстры против пришельцев» и «Подводную братву».