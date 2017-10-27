Рейтинг: самые успешные современные художники России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных современных российских художников. Для этого использовались данные ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года. 

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    Валерий Кошляков

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    Виталий Пушницкий

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    Владимир Потапов

В скобках указаны суммы продаж работ художников в евро:

  1. Валерий Кошляков (147 553)
  2. Владимир Потапов (117 000)
  3. Виталий Пушницкий (100 000)
  4. Семен Мотолянец (100 000)
  5. Анна Желудь (70 000)
  6. Кирилл Челушкин (42 000)
  7. Айдан Салахова (39 902)
  8. Владимир Дубосарский (36 000)
  9. Сергей Братков (29 704)
  10. Алексей Каллима (28 000)

В рейтинг также вошли Ольга Чернышева, Артем Филатов, Ростан Тавасиев, Павел Пепперштейн, Константин Латышев, Даша Кудинова, Григорий Орехов, Влад Юрашко, Евгения Ножкина и Вадим Фишкин.

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