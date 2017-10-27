Рейтинг: самые успешные современные художники России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных современных российских художников. Для этого использовались данные ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года.
В скобках указаны суммы продаж работ художников в евро:
- Валерий Кошляков (147 553)
- Владимир Потапов (117 000)
- Виталий Пушницкий (100 000)
- Семен Мотолянец (100 000)
- Анна Желудь (70 000)
- Кирилл Челушкин (42 000)
- Айдан Салахова (39 902)
- Владимир Дубосарский (36 000)
- Сергей Братков (29 704)
- Алексей Каллима (28 000)
В рейтинг также вошли Ольга Чернышева, Артем Филатов, Ростан Тавасиев, Павел Пепперштейн, Константин Латышев, Даша Кудинова, Григорий Орехов, Влад Юрашко, Евгения Ножкина и Вадим Фишкин.
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