В Музее театрального искусства откроется выставка Эрте

В Музее театрального и музыкального искусства 14 сентября откроется выставка, посвященная художнику и сценографу Эрте (настоящее имя Роман Петрович Тыртов) — одного из главных героев эпохи ар-деко, создававшего легендарные обложки Harper's Bazaar и Vogue, а также сценические костюмы для Маты Хари в постановке Пуаре «Минарет» по пьесе Жана Ришпена.

Художник также писал заметки о моде, вел светскую хронику, размещал рисунки костюмов, аксессуаров, шляп, туфель, украшений и интерьерного дизайна. Он работал для Cosmopolitan, Ladie's Home Journal, The Sketch и других глянцевых изданий того времени, а также с крупнейшими нью-йоркскими торговыми фирмами «Генри Бендель» и «Б. Альтман и Компания». В течение трех лет он создавал по две коллекции ежегодно.