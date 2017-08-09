В Музее театрального искусства откроется выставка Эрте

В Музее театрального и музыкального искусства 14 сентября откроется выставка, посвященная художнику и сценографу Эрте (настоящее имя Роман Петрович Тыртов) — одного из главных героев эпохи ар-деко, создававшего легендарные обложки Harper's Bazaar и Vogue, а также сценические костюмы для Маты Хари в постановке Пуаре «Минарет» по пьесе Жана Ришпена. 

Художник также писал заметки о моде, вел светскую хронику, размещал рисунки костюмов, аксессуаров, шляп, туфель, украшений и интерьерного дизайна. Он работал для Cosmopolitan, Ladie's Home Journal, The Sketch и других глянцевых изданий того времени, а также с крупнейшими нью-йоркскими торговыми фирмами «Генри Бендель» и «Б. Альтман и Компания». В течение трех лет он создавал по две коллекции ежегодно.

 

Экспозиция «Эрте и современники. Жизнь в стиле ар-деко» подлится до 7 октября. Она приурочена к 125-летию сценографа и модельера.

Триумфом для художника стала выставка «Эрте и современники» в музее Метрополитен — благодаря ей он стал классиком мирового искусства. К 50-летию легендарного события Театральный музей организовал выставку-парафраз, повторяя не только название, но и концепцию нью-йоркской экспозиции.

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