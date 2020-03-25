Бренд «Самосвет» передаст процент от продажи косметики в фонд «Долго и счастливо»

Под действие акции попали два новых средства «Самосвета» – легкое масло и минеральная соль с бергамотом, черным перцем и апельсином, которые усиливают процесс регенерации кожи и делают ее гладкой и упругой. Ранее бренд Кати Смольниковой также запустил услугу reuse, в рамках которой баночки из-под продуктов можно заново наполнять пудрой и маслом.