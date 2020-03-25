Петербургский бренд этичной косметики «Самосвет» передаст процент от продажи средств в фонд «Долго и счастливо», который адресно помогает бабушкам и дедушкам, нуждающимся лекарствах и уходе. Команда марки хочет поддержать тех, кто находится в группе риска из-за коронавируса (напомним, что «Собака.ru» ведет прямую трансляция новостей о СOVID-19).
Бренд «Самосвет» передаст процент от продажи косметики в фонд «Долго и счастливо»
Под действие акции попали два новых средства «Самосвета» – легкое масло и минеральная соль с бергамотом, черным перцем и апельсином, которые усиливают процесс регенерации кожи и делают ее гладкой и упругой. Ранее бренд Кати Смольниковой также запустил услугу reuse, в рамках которой баночки из-под продуктов можно заново наполнять пудрой и маслом.
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