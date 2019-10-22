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Как в оранжерее: 11 самых зеленых кафе и ресторанов Петербурга

Наметившийся в Петербурге тренд на все зеленое – от кадок и горшков с растениями до целых деревьев, растущих посреди ресторана (как, например, в Bilbao или Memo) — не может не радовать. Мы выбрали одиннадцать кафе, баров и ресторанов Петербурга, в которых цветы и растения такая же важная часть интерьера, как столы и стулья. 

  • @vegan.mir

  • @vegan.mir

«Мир»

Кафе на втором этаже «Бертгольд Центра» давно завоевало славу одной из главных веган-локаций Петербурга. Лофтовый интерьер заведения уравновешивают деревянной мебелью, мягкими подушками разных цветов и десятками живых растений на полу, подоконниках и столах, а по вечерам проводят ужины при свечах.  

 

«МИР»
Адрес: Гражданская ул., 13-15
   

Chocolate Bar Secret Garden

Сетевой проект с собственными кондитерским и шоколадным цехами открыл новую точку в зимнем саду при ДК им. Ленсовета. Перед запуском кофейни, команда не только восстановила разбитые дорожки и добавила живых растений, но и нашла настоящий мраморный фонтан, который был спрятан предыдущими резидентами под фанерой и укрыт советским ковром. Атмосферу тропиков в урбанистическом интерьере разбавляют массивной люстрой, гирляндами из ламп и ярко-розовой зоной с кассой и десертами.

 

Chocolate Bar Secret Garden
Адрес: Каменоостровский пр., 42

  • @gardenspb

«Сад»

Недавно открывшийся ресторан на Большой Зелениной ставит на лаконичные блюда из местных продуктов и собственный яблоневый сад. Поужинать на летней террасе уже не получится, но и в помещении без кадок, горшков и ваз с живыми цветами не обошлось. 

 

«Сад»
Адрес: ул. Большая Зеленина, 23А

  • @grun.cafe

  • @grun.cafe

Grün

Веган-проект в кластере «Севкабель Порт», кухней которого руководит шеф-повар Виктория Мосина,  похож на винтажную оранжерею. Во-первых, из-за мебели, которую команда заведения привозит из поездок по Европе — и которую можно купить в инстаграме — а, во-вторых, из-за количества зеленых растений, которые расставлены и развешаны здесь повсюду (и их тоже можно купить!). 

 

Grün
Адрес:  «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40А
   

Jungle

Ресторан от команды гастробаров «Компания» и Gastroli за два года обрел славу светской локации, однако изначально полюбился за отличный вид — с веранды можно разом увидеть Казанский собор, Дом Зингера и стену, которую расписал каллиграф Покрас Лампас — и собственные джунгли, а точнее оранжерею под стеклянной крышей с тропическими растениями. Важный нюанс для любителей завтраков: их подают в Jungle каждый день с девяти утра и до шести вечера (!). Все — от творожной запеканки с заварным кремом до глазуньи с зеленью и козьим сыром — из фермерских продуктов.

 

Jungle
Адрес: Наб. канала Грибоедова, 18-20
   

  • @sweety.cheeks

  • @zamanila_

Verle Garden

Обжарщики Verle Coffee Roasters снабжают своим зерном кофейни по всей России, а в своей штаб квартире в сквере Низами на Петроградской стороне готовят гигантские лимонные тарты и выращивают собственный мини-сад. Белые стены и деревянная мебель в Verle Garden соседствуют с буйством зелени — от небольших деревьев в массивных горшках до скромных полевых цветов в стеклянных бутылках на столах.

 

Verle Garden
Адрес: Каменноостровский пр., 25
   

Благотворительная кофейня «Сад»

Локальное кафе у метро «Обводный канал» переводит всю чистую прибыль на счета благотворительных организаций и устраивает обмен живыми растениями по выходным. О глобальных успехах проекта говорить пока рано (он запустился только 13 октября), но амбиции владельцев превратить «Сад» в настоящую оранжерею — вдохновляют! 

 

«Сад»
Адрес: Воронежская 42а
   

  • @lianna_yulianna

  • @kristinakoryspb

Цветочная кофейня «НД Про»

Сайд-проект букетной мастерской и кофейни одноименного свадебного агенства, открывшись на Чкаловском проспекте еще в 2016 году, стал прародителем еще десятка подобных заведений по всему Петербургу. Помимо кофе и десертов — по последним данным, их привозят из Du Nord — там подают завтраки и легкие сэндвичи, а интерьер украшен в стиле французской гостиной с мебелью в стиле винтаж, зеркалами в пол и цветочными композициями в вазах.  Из активностей — мастер-классы по декупажу и флористике.

 

Цветочная кофейня «НД Про»
Адрес: Чкаловский пр., 52
   

  • @orangeryspb

     

  • @orangeryspb

     

Orangery

Кофейня на втором этаже оранжереи Таврического сада с десертами и французскими пирогами живет в перманентном лете и тропиках. Самое лакомое место — балкон, с видом на пальмы, апельсиновые деревья и прочую зелень основного зала. Кстати, подсказываем: чек за любую покупку в заведении вам зачтут как билет в оранжерею!

 

Orangery
Адрес: ул Шпалерная, 43
   

  • @julia_rrrr

     

  • @privatecouturier

     

Tiger Lily

Кафе от создателей Co-op Garage и Jack & Chan в список «зеленых» попало по двум причинам: массивным растениями, что расставлены в противоположных заведения, и цветочной лавке, через которую проходят посетители. Если в Tiger Lily идти за бао с рваной уткой и эталонно хрустящими баклажанами, то во flower shop — за небанальными букетами, керамическими (и авторскими!) горшками, а также небольшими декоративными растениями.

Tiger Lily
Адрес: «Пассаж», Итальянская улица, 4
   

  • @tawnybar

  • @tawnybar

Tawny

На небольшой площади ресторана с самым фотогеничным в городе двором владельцы — мясник Роман Редман, команда сети караоке-баров Poison, «Дюны» и «Дачи» и бармен-диджей Иван Гринько — создали собственный Лиссабон с тапасами и портвейном, зеленым двориком и португальской керамикой азулежу. Когда сад под открытым небом отцветет, за южную атмосферу в Tawny будут отвечать яркие элементы интерьера и десятки небольших растений в горшках расставленных на барной стойке, в холле и основном зале.

Tawny
Адрес: Наб. реки Фонтанки, 20
   

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Маргарита Шмакова,
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