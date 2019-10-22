Наметившийся в Петербурге тренд на все зеленое – от кадок и горшков с растениями до целых деревьев, растущих посреди ресторана (как, например, в Bilbao или Memo) — не может не радовать. Мы выбрали одиннадцать кафе, баров и ресторанов Петербурга, в которых цветы и растения такая же важная часть интерьера, как столы и стулья.
Как в оранжерее: 11 самых зеленых кафе и ресторанов Петербурга
«Мир»
Кафе на втором этаже «Бертгольд Центра» давно завоевало славу одной из главных веган-локаций Петербурга. Лофтовый интерьер заведения уравновешивают деревянной мебелью, мягкими подушками разных цветов и десятками живых растений на полу, подоконниках и столах, а по вечерам проводят ужины при свечах.
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«МИР»
Chocolate Bar Secret Garden
Сетевой проект с собственными кондитерским и шоколадным цехами открыл новую точку в зимнем саду при ДК им. Ленсовета. Перед запуском кофейни, команда не только восстановила разбитые дорожки и добавила живых растений, но и нашла настоящий мраморный фонтан, который был спрятан предыдущими резидентами под фанерой и укрыт советским ковром. Атмосферу тропиков в урбанистическом интерьере разбавляют массивной люстрой, гирляндами из ламп и ярко-розовой зоной с кассой и десертами.
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Chocolate Bar Secret Garden
«Сад»
Недавно открывшийся ресторан на Большой Зелениной ставит на лаконичные блюда из местных продуктов и собственный яблоневый сад. Поужинать на летней террасе уже не получится, но и в помещении без кадок, горшков и ваз с живыми цветами не обошлось.
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«Сад»
Grün
Веган-проект в кластере «Севкабель Порт», кухней которого руководит шеф-повар Виктория Мосина, похож на винтажную оранжерею. Во-первых, из-за мебели, которую команда заведения привозит из поездок по Европе — и которую можно купить в инстаграме — а, во-вторых, из-за количества зеленых растений, которые расставлены и развешаны здесь повсюду (и их тоже можно купить!).
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Grün
Jungle
Ресторан от команды гастробаров «Компания» и Gastroli за два года обрел славу светской локации, однако изначально полюбился за отличный вид — с веранды можно разом увидеть Казанский собор, Дом Зингера и стену, которую расписал каллиграф Покрас Лампас — и собственные джунгли, а точнее оранжерею под стеклянной крышей с тропическими растениями. Важный нюанс для любителей завтраков: их подают в Jungle каждый день с девяти утра и до шести вечера (!). Все — от творожной запеканки с заварным кремом до глазуньи с зеленью и козьим сыром — из фермерских продуктов.
|Jungle
Адрес: Наб. канала Грибоедова, 18-20
Verle Garden
Обжарщики Verle Coffee Roasters снабжают своим зерном кофейни по всей России, а в своей штаб квартире в сквере Низами на Петроградской стороне готовят гигантские лимонные тарты и выращивают собственный мини-сад. Белые стены и деревянная мебель в Verle Garden соседствуют с буйством зелени — от небольших деревьев в массивных горшках до скромных полевых цветов в стеклянных бутылках на столах.
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Verle Garden
Благотворительная кофейня «Сад»
Локальное кафе у метро «Обводный канал» переводит всю чистую прибыль на счета благотворительных организаций и устраивает обмен живыми растениями по выходным. О глобальных успехах проекта говорить пока рано (он запустился только 13 октября), но амбиции владельцев превратить «Сад» в настоящую оранжерею — вдохновляют!
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«Сад»
Цветочная кофейня «НД Про»
Сайд-проект букетной мастерской и кофейни одноименного свадебного агенства, открывшись на Чкаловском проспекте еще в 2016 году, стал прародителем еще десятка подобных заведений по всему Петербургу. Помимо кофе и десертов — по последним данным, их привозят из Du Nord — там подают завтраки и легкие сэндвичи, а интерьер украшен в стиле французской гостиной с мебелью в стиле винтаж, зеркалами в пол и цветочными композициями в вазах. Из активностей — мастер-классы по декупажу и флористике.
|Цветочная кофейня «НД Про»
Адрес: Чкаловский пр., 52
Orangery
Кофейня на втором этаже оранжереи Таврического сада с десертами и французскими пирогами живет в перманентном лете и тропиках. Самое лакомое место — балкон, с видом на пальмы, апельсиновые деревья и прочую зелень основного зала. Кстати, подсказываем: чек за любую покупку в заведении вам зачтут как билет в оранжерею!
|Orangery
Адрес: ул Шпалерная, 43
Tiger Lily
Кафе от создателей Co-op Garage и Jack & Chan в список «зеленых» попало по двум причинам: массивным растениями, что расставлены в противоположных заведения, и цветочной лавке, через которую проходят посетители. Если в Tiger Lily идти за бао с рваной уткой и эталонно хрустящими баклажанами, то во flower shop — за небанальными букетами, керамическими (и авторскими!) горшками, а также небольшими декоративными растениями.
|Tiger Lily
Адрес: «Пассаж», Итальянская улица, 4
Tawny
На небольшой площади ресторана с самым фотогеничным в городе двором владельцы — мясник Роман Редман, команда сети караоке-баров Poison, «Дюны» и «Дачи» и бармен-диджей Иван Гринько — создали собственный Лиссабон с тапасами и портвейном, зеленым двориком и португальской керамикой азулежу. Когда сад под открытым небом отцветет, за южную атмосферу в Tawny будут отвечать яркие элементы интерьера и десятки небольших растений в горшках расставленных на барной стойке, в холле и основном зале.
|Tawny
Адрес: Наб. реки Фонтанки, 20
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