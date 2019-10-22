Как в оранжерее: 11 самых зеленых кафе и ресторанов Петербурга

Ресторан от команды гастробаров «Компания» и Gastroli за два года обрел славу светской локации, однако изначально полюбился за отличный вид — с веранды можно разом увидеть Казанский собор, Дом Зингера и стену, которую расписал каллиграф Покрас Лампас — и собственные джунгли, а точнее оранжерею под стеклянной крышей с тропическими растениями. Важный нюанс для любителей завтраков: их подают в Jungle каждый день с девяти утра и до шести вечера (!). Все — от творожной запеканки с заварным кремом до глазуньи с зеленью и козьим сыром — из фермерских продуктов.

Jungle

Адрес: Наб. канала Грибоедова, 18-20