Что совершенно нельзя делать, когда смотришь футбол
В рамках нашего тотального ликбеза по спортбарам, приуроченному к Чемпионату мира по футбола, спортивный журналист и комментатор, глава неофициального штаба футбольного Петербурга — бара «О, спорт!» Федор Погорелов рассказывает, как быть правильным болельщиком. Также читайте 10 правил поведения болельщика на ЧМ-2018 и 5 типажей болельщиков.
Демонстрировать некомпетентность
Спрашивать, в какой форме наши, — стыдно. Просмотр футбола, как и любого спорта, — ритуал со своими практиками. Если вы впервые в спортбаре, наблюдайте и повторяйте: молчите и кричите, когда и все. На новичка и так посмотрят косо: если бы вы отмотали двенадцать абонементов в Филармонии, тоже бы с недоверием поглядывали на молодежь без программки. Однако это не повод обходить спортбары стороной. Тем более что Кубок мира привлекает широкую аудиторию: он как ММКФ — полно тех, кто не имеет отношения к индустрии. Чем ближе к финалу, тем больше будет людей, осознающих, что это важный фестиваль, но не отличающих аут от вне игры. В пабах, чуждых снобизму, рады всем и не будут на входе проверять вас на знание состава «Аякса» в финале Лиги чемпионов в 1995 году.
Громко болеть не за тех
Если вы топите не за ту сборную, за которую болеет большинство, есть смысл уважать их позицию и превосходство физической силы.
Комментировать результат
Неофиту следует воздерживаться от оценочных суждений о цифрах в углу экрана — впрочем, как и о спортивной форме игроков и тренерских решениях. Во-первых, если все они — боль, то люди не хотят ее проживать наедине с собой и с радостью бросятся на вас с нравоучениями как на громоотвод. Во-вторых, угадать смысл результата встречи вам не удастся. Возьмем ничью — не стоит говорить, мол, ведь не проиграли. Когда Халк на 88-й минуте сравнял счет до 1:1 в матче «Спартак» — «Зенит» в 2016 году — это отлично: он спас команду от грустного поражения. А ничья 0:0 на встрече «Зенит» — «Амкар» в 2018 году — мощный щелчок по самолюбию петербургского клуба.
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Шутить
Великий футбольный функционер Билл Шенкли из «Ливерпуля» любит говорить, что его «расстраивает, когда утверждают, будто бы футбол — вопрос жизни и смерти. На самом деле он гораздо важнее». Возможно, ваш сосед по барной стойке — слесарь или водитель, и поболеть у телевизора для него — смысл жизни. Нужен серьезный репутационный капитал или ощущение того, что ты бессмертный, чтобы при нем о проигрыше отзываться с иронией, — для него это болезненно. То же касается диминутивов — возможно, для вас игроки сборной котики, но для него они боги. Чтобы взяться за их десакрализацию, вам понадобятся годы тренировки и готовность получить в табло. Также не стоит злословить о травмированном спортсмене: какой бы антагонист ни лежал на поле с повреждением, пожелайте ему скорейшего выздоровления. «Вставай, тряпка» — это максимум, что можно себе позволить, если вы уверены, что футболист симулирует.
фото: архивы пресс-служб
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