Демонстрировать некомпетентность

Спрашивать, в какой форме наши, — стыдно. Просмотр футбола, как и любого спорта, — ритуал со своими практиками. Если вы впервые в спортбаре, наблюдайте и повторяйте: молчите и кричите, когда и все. На новичка и так посмотрят косо: если бы вы отмотали двенадцать абонементов в Филармонии, тоже бы с недоверием поглядывали на молодежь без программки. Однако это не повод обходить спортбары стороной. Тем более что Кубок мира привлекает широкую аудиторию: он как ММКФ — полно тех, кто не имеет отношения к индустрии. Чем ближе к финалу, тем больше будет людей, осознающих, что это важный фестиваль, но не отличающих аут от вне игры. В пабах, чуждых снобизму, рады всем и не будут на входе проверять вас на знание состава «Аякса» в финале Лиги чемпионов в 1995 году.