5 типажей завсегдатаев спортбаров

Болельщик сборной России

Фанат главной команды страны отличается от клубного и материализуется в спортбарах только на турнирах международного значения. Его отличает инфернальная серьезность: скулы сведены, взгляд — напряженный, как у Паддингтона. Ждет сокрушительных побед, однако его требования трагически не совпадают с реальностью: последний раз наша национальная дружина выглядела неплохо десять лет назад на чемпионате Европы, а до того — в 1988 году, так что на чем основываются его ожидания — загадка. Как ежики, которые лезут на кактус, — настраиваются на забитые голы, а потом кричат, ругаются и сердятся. Могут полезть в драку с теми, кто, на их взгляд, недостаточно хорошо поддерживает героев поля. Они опасны, поэтому держитесь от них подальше: завышенные экспектации однажды уже трансформировались в разнесенную Манежную площадь.