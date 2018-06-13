10 правил поведения болельщика на ЧМ-2018 в Петербурге

Что смотреть

Три игры главной команды России — с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом — 19‑го и Уругваем — 25-го и дальше — если оно будет. Во что мы все верим. Не пропустите выход в российские поля лучших футболистов мира Лионеля Месси за Аргентину и Криштиану Роналду за Португалию. Следите за Германией: урок футбола там ввели в школах как обязательный и качнули дисциплину так, что у них игроков уровня сборной так же много, как у бразильцев. А они пентакампеоны — единственные в мире пятикратные чемпионы, так что на них, конечно, тоже надо посмотреть. Обязательно внесите в календарь игры сборных Испании и Исландии. Первая — одна из самых сильных команд, собравшая болельщицкую базу беспрецедентной серией чемпионств на главных турнирах 2008, 2010 и 2012 годов. Исландские викинги в бутсах влюбили в себя в 2016 году. С одной стороны, в циничном мире сегодняшнего спорта трогает дух старой футбольной школы, с которым за них болеет на трибунах весь остров от родственников до президента. С другой — поражает, как с правильным современным инструментарием за 20 лет можно вид спорта развить с нуля до четвертьфинала чемпионата мира, как это произошло в стране льдов. Из специалитетов запомните Бельгию: у них обалденный игровой интеллект на поле — тарифицируя по научным степеням, они все — доктора. Интересно, как они выступят.