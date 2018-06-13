10 правил поведения болельщика на ЧМ-2018 в Петербурге
Летом 2018 года в России спорт пришел в общепит: смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу в пабы и рестораны явятся даже неофиты. Спортивный журналист и комментатор, глава неофициального штаба футбольного Петербурга — бара «О, спорт!» Федор Погорелов составил для нас эпохальный мануал с правилами поведения во время футбола, с которыми новичок сможет косплеить резидентов фанатского виража.
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Федор Погорелов не зря улыбается, что твоя Мона Лиза: его бар «О, спорт!» к ЧМ-2018 переехал в двухэтажный особняк и теперь принимает сотни любителей футбола.
Бронируйте задолго
Месяц главного турнира на планете с 14 июня по 15 июля — пора ажиотажного спроса в спортбарах: телепропаганда позаботилась, чтобы каждый на просторах нашей родины был в курсе, что она принимает мундиаль. Билеты на стадионы — дорогостоящее удовольствие, так что народ потянется смотреть его в общепит, поэтому столы там надо бронировать заранее. Особенно задолго забонируйте места на важные игры — сборной России, полуфинал — 10 и 11 июля, за третье место — 14-го (он, кстати, будет в Петербурге) и финал — 15-го. Расположение столика значения не имеет: добросовестные хозяева спортбаров заботятся, чтобы хорошо видно было отовсюду.
Приходите заранее
Заказывайте до игры
Еще до того, как осудить работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который не вызывает в сборную лучших игроков страны, закажите еду и напитки: чем ближе стартовый свисток, тем ажиотажней загрузка сервиса, кухни и бара. Так что мудрые люди зовут официанта задолго до игрового времени, а не в его перерыве — когда добиваться внимания сотрудников зала будут все остальные. Деликатный момент: не забудьте посетить уборную до начала первого тайма — пусть она и будет свободна в течение встречи, выйдя попудрить нос, вы наверняка по иронии судьбы пропустите гол вашей команды. Готовы к такой жертве?
Используйте атрибутику, но в меру
Пойте
Чаще всего футбол показывают уже после исполнения гимна, но на больших турнирах трансляции выходят с запасом по времени. Так что можно помочь российским футболистам с вокалом — тем более что поют они неважнецки. По крайней мере, не как итальянцы, которые наизусть голосят слова своих «Братьев Италии», зажмурившись до слез. Если во время гимна в баре все встают — тоже поднимайтесь. Даже если вы пятая колонна и хотели бы демонстративно остаться сидеть, не давайте повод для выяснения отношений: футбол — праздник, а не место для политической акции.
Что есть
Футбол плохо сочетается с большой едой типа стейка, пасты или солянки. Они требуют основательности в употреблении, а пока вы силой взгляда пытаетесь залатать проблемную центральную зону в обороне нашей сборной, они быстро остынут и потеряют свои гастрономические свойства. За просмотром игры берите что-то атомарное: гренки, крылья, кольца — луковые или кальмара. Большая компания, которая смотрит футбол, не зря ассоциируется с кадрами с Октоберфеста — в том, чтобы придерживаться его меню с разнообразными колбасками, нет ничего криминального.
Что пить
Как пить
Спорт — шоу без заготовленного сценария. Прелесть выпивания под футбол в том, что это нелинейный процесс — точки бифуркации возникнут непредсказуемо, так как только футбольный Иисус знает, кто, когда и кому забьет гол. Возможно, вы уже собирались вызывать такси домой, но из-за Ниагарского водопада эндорфинов, которые обрушились на вас из телевизора, покинете питейную под утро. На длину и интенсивность третьего тайма — 45 минут после матча на разбор полетов — влияет результат на табло. Пьют больше от радости победы — дольше не пьянеют, меньше рамса. Если дежурно проиграли — расходятся быстро. Так же тихо в барах, когда смотрят игру без опасных моментов и итоговым счетом 0:0: берут пиво, после перерыва — еще одно и домой. Хорошо выпивают в миноре, когда это драма — итог 7:1 или проигрыш в финале Кубка, то есть агрессивное поражение, все потеряно, кроме чести, и горе заливают алкоголем.
Что смотреть
Три игры главной команды России — с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом — 19‑го и Уругваем — 25-го и дальше — если оно будет. Во что мы все верим. Не пропустите выход в российские поля лучших футболистов мира Лионеля Месси за Аргентину и Криштиану Роналду за Португалию. Следите за Германией: урок футбола там ввели в школах как обязательный и качнули дисциплину так, что у них игроков уровня сборной так же много, как у бразильцев. А они пентакампеоны — единственные в мире пятикратные чемпионы, так что на них, конечно, тоже надо посмотреть. Обязательно внесите в календарь игры сборных Испании и Исландии. Первая — одна из самых сильных команд, собравшая болельщицкую базу беспрецедентной серией чемпионств на главных турнирах 2008, 2010 и 2012 годов. Исландские викинги в бутсах влюбили в себя в 2016 году. С одной стороны, в циничном мире сегодняшнего спорта трогает дух старой футбольной школы, с которым за них болеет на трибунах весь остров от родственников до президента. С другой — поражает, как с правильным современным инструментарием за 20 лет можно вид спорта развить с нуля до четвертьфинала чемпионата мира, как это произошло в стране льдов. Из специалитетов запомните Бельгию: у них обалденный игровой интеллект на поле — тарифицируя по научным степеням, они все — доктора. Интересно, как они выступят.
+ 5 правил поведения на стадионе
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1
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Не берите ненужные сумки и предметы. Протоколы безопасности зверские, а к камерам хранения выстроятся очереди.
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2
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Приезжайте за час. Стадионы огромные, до входа вы будете идти полчаса. Еще 30 минут — до сектора.
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3
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Не пытайтесь пронести алкоголь. Обыск строгий, а на стадионах во время чемпионата мира разрешена продажа пива.
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4
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Уходить за 5 минут до финального свистка, чтоб избежать толпы, — свинство. Посидите и подождите, пока люди разойдутся.
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5
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Радуйтесь всему, ведь футбол — это счастье!
текст: Анастасия Павленкова
рисунок: Роман Кузьмин
фото: архивы пресс-служб
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