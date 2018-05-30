8 ресторанных террас на начало сезона

«Китайская грамота»

Один из лучших видов на центр города с выдающимся панорамным видом, откуда купола Спаса-на-Крови, кажется, можно потрогать рукой. В другой рекомендуем держать коктейль из сезонной коктейльной карты — она тут традиционно сильная.