17 вещей, которых катастрофически не хватает ресторанной жизни Петербурга

Русские рестораны на каждый день

Нет смысла спорить, что наши щи да каша — том ям и севиче. Так и будет, пока пельмени и борщи готовят только в гетто туристических дайнеров и парадно-выходных ресторанах: лучший расстегай пока — в Гранд Отеле Европа, сельдь — в Stroganoff Steak House, а хреновуха — в «Северянине». Да, у нас появились «Банщики», но мы требуем рассольник и квас в шаговой доступности и на постоянной основе.