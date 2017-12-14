Голубое и оранжевое, биодинамика и квеври — все, что стыдно не знать о вине

Голубое вино

Вставной зуб в этом словаре натурального, естественного и природного — голубое вино. Должно было родиться тридцатью годами раньше, когда кочующие виноделы создавали дизайнерские вина в самых неожиданных уголках земли по техническому заданию, как костюмы по мерке. Голубое вино, по­явившееся год назад в Стране Басков, — коллаборация бизнесменов, адептов «Стратегии голубого океана» — книги Ким Чана и Рене Моборна о маркетинге — и химиков, добавивших в виноматериалы красящие пигменты антоциан и индиго.

Это мягкое (что бы это ни значило), сладковатое (при том что в рецептуру входит сахарозаменитель) вино без особых свойств. Ярко-синий цвет напоминает о том, что первое правило, которому учат на всех курсах «Вино и как в нем не запутаться», — чем затейливее бутылка, тем дряннее содержимое. Здесь с бутылкой все в порядке, но вино — а-а-а-а! — синее.

Под заказ такое вино — если проводить банкет — найдут в ресторане Sunday Ginza.