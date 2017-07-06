Килограмм краба почти задаром, двойной «апероль» и пышка в подарок — выбрали самые выгодные предложения в заведених города. Ресторанная индустрия не хуже модных домов устраивает летние сейлы.
40 выгодных предложений и распродаж в ресторанах Петербурга
Обед
Скидку в приятные и полезные 20% на все меню в ланч-тайм можно получить в ресторанах Jack&Chan, Gastroli, «Коммуналка» , «Центральный» . Еще более 30% — в Godji и Ketch up Burgers, там же с 17:00 до 20:00 скидка действует и на бар. Meat Makers предлагает отобедать за 299 рублей, в Moko Burger с 12:00 до 17:00 действует сет-меню от 219. В Pita’s ланч из супа и шавермы отдают за 300, а в ObedBufet позавтракать и пообедать можно за полцены — бесплатный пончик прилагается.
Спецпредложения
В «Лосось-баре» надо идти на японский сет из пяти блюд — за 999 руб: это вообще просто маст — обращаться с рыбой там точно умеют. По старой традиции по будням Mishka bar удваивает заказанные коктейли. В «Белке» с четверга по субботу гостей ждут на Aperol Party: 5 видов коктейлей на основе апероля по 280 рублей каждый. Рестораны Italy на Московском проспекте и на Большой Морской улице дарят шестой завтрак в подарок. Jack&Chan предлагает блюдо дня за 150 руб. С воскресенья по четверг с полуночи и до утра ресторан Arka. Bar & Grill делает скидку в 50% на барное меню. В Capuletti в течении трех дней подряд можно заказывать фирменные блюда ресторана за полцены: во вторник ― пасту, в среду ― ризотто, в четверг ― пиццу.
Люкс
Дольче вита не обязательно должна быть дорогостоящим удовольствием. Если вы собрались на ужин большой компанией, то идите в ресторан Port — там при заказе двух крабов третий в подарок. Мясоеды с понедельника по четверг в «Гирлянда. Steak Shop&Show» едят стейк недели со скидкой 50%. Stroganoff Steak House широким жестом предлагают лобстера за 6900 рублей. Редкие вина нальют по бокалу в Gastroli — там бутылки открывают при помощи системы Coravin. В Graf-In в обед устрицы уходят за 140 рублей, а в загородном Stroganoff Bar& Grill — за 199 рублей: всю подборку устричных предложений читайте здесь.
Квесты
Иногда комплиментарный жест от общепита нужно еще заслужить — то есть выполнить какие-либо его условия. В кофейнях Starbucks при оплате Android Pay — печенье в подарок. В ресторане «Чечил» недалеко от Московского скидка — 10% тем, у кого есть билет на скоростной поезд. «Пряности и радости» на Васильевском острове скидывают 10% прописанным в районе. Для азартных едоков в пабах Brugge, Bruxelles и Waterloo действует акция: делай ставку на футбольный матч и в случае выигрыша получишь пять бокалов пива и еще кучу приятных бонусов. Если в ресторане «Этаж 41» присядете за барной стойкой, то получите дисконт в 20% на любой алкогольный коктейль.
Женский вопрос
Прекрасной половине человечества в ресторанах особенно рады. Обязательно изучите расписание заведений холдинга Ginza Project – там практически у каждого есть дни, когда компаниям девушек скидка в 50%: в Godji, например, по вторникам. В Buddha-Bar им скидывают столько же на все меню, безалкогольные и алкогольные напитки весь день с воскресенья по четверг, в Ketch Up Burger — по понедельникам.
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