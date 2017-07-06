40 выгодных предложений и распродаж в ресторанах Петербурга

Спецпредложения

В «Лосось-баре» надо идти на японский сет из пяти блюд — за 999 руб: это вообще просто маст — обращаться с рыбой там точно умеют. По старой традиции по будням Mishka bar удваивает заказанные коктейли. В «Белке» с четверга по субботу гостей ждут на Aperol Party: 5 видов коктейлей на основе апероля по 280 рублей каждый. Рестораны Italy на Московском проспекте и на Большой Морской улице дарят шестой завтрак в подарок. Jack&Chan предлагает блюдо дня за 150 руб. С воскресенья по четверг с полуночи и до утра ресторан Arka. Bar & Grill делает скидку в 50% на барное меню. В Capuletti в течении трех дней подряд можно заказывать фирменные блюда ресторана за полцены: во вторник ― пасту, в среду ― ризотто, в четверг ― пиццу.