Знаменитый петербургский бар-хоппинг мы каталогизировали по маршрутам: в первом рассказываем, где выпивают светские девы и будущие квартиранты «Лахта-центра» — читай девелоперы и топ-менеджеры.
Бары Петербурга: где пьют газпромовцы, девелоперы и светские девушки?
Xander
Высокобюджетный бар в Four Seasons дает полное ощущение, что ты находишься в гостиной фамильного замка герцога Кембриджского: фламандские натюрморты, камин, бархат и, конечно, либо чистый алкоголь с обязательной приставкой X.O., либо высокая миксология Андрея Амелина.
|Бар Xander
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Big Wine Freaks
Ультрасветский шампань-бар с по-прежнему рекордной явкой it-girls и менеджмента звена далеко выше среднего возбуждает бабл-магией шампанских вин, звоном кристаллов люстр, чил-трепом продвинутых диджеев, элегантным фингерфудом и, пока ждешь такси, ощущением, что ты в нью-йоркском Уильямсбурге.
|Бар Big Wine Freaks
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Сэм Коняхин
Kabinet
В одном из лучших спикизи-баров страны — атмосфера подпольной Америки 1930-х. При свечах на зеленом сукне игральных столов — если ты соответствуешь дресс-коду, конечно, — бизнесмены и светские львицы приходят знакомиться друг с другом и с изобретательными коктейлями талантливейшего экспериментатора Сэма Коняхина.
|Бар Kabinet
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Pinch!
Сезон весна-лето в большом беспечном баре с испанскими закусками проходит на подиуме, его устанавливают в окне вместо террасы — очень удобно: сидя на ней, можно обнимать знакомых прохожих, не выпуская бокала из рук, и принимать редкие солнечные ванны. Отчаянному винопитию здесь способствует сверхдемократичная карта с чилийскими карменерами и гасконскими совиньон-бланами.
|Бар Pinch!
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«812»
В 2000-х коктейльный бар опередил свое время — здесь отказались от промышленных газировок и стали делать коктейли с сезонными фруктами и овощами. Сюда по-прежнему с завидным постоянством ходит золотая молодежь — сейчас это студенты, экипированные Louis Vuitton и во главе с кумиром поколения Алексеем Жидковским.
|Бар «812»
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Пианистка Мария Дризик
«8»
Ротонда дома на Петроградской стороне — это место, куда «приходят качественно убраться». Такова официальная идеология бара: хозяйка Катя Бокучава действительно разливает почти только Старый Свет без модного уклона в биодинамику и поощряет выступления гостей — в рамках проекта «#избачитальня» тут декламируют тексты попсовых песен. И еще здесь несет вахту самый красивый бартендер современности — пианистка Мария Дризик.
|Бар «8»
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