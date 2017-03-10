Pinch!

Сезон весна-лето в большом беспечном баре с испанскими закусками проходит на подиуме, его устанавливают в окне вместо террасы — очень удобно: сидя на ней, можно обнимать знакомых прохожих, не выпуская бокала из рук, и принимать редкие солнечные ванны. Отчаянному винопитию здесь способствует сверхдемократичная карта с чилийскими карменерами и гасконскими совиньон-бланами.