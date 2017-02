Как стать лучшим молодым шефом мира?

Текст про S. Pellegrino Young Chef – чуть ли не единственный, который позволительно начать с безбожного штампа вроде «Если ты молодой повар, не упусти свой шанс». На выходе — возможность посмотреть как работают лучшие в мире по профессии и показать себя перед легендарными шефами, на входе — онлайн-заявка с описанием одного блюда. Конечно, оно должно пройти отбор и оказаться лучше, чем у конкурентов по региону, но непростительно было бы не попытаться. Формальные требования к поварам лояльны — опыт по совокупности не меньше года, возраст до тридцати и статус не ниже ученика шеф-повара. До 2017 года Россия и СНГ были объединены в один регион со странами Балтии, теперь мы сами по себе — так что шансы у каждого отечественного шефа выросли.

Победителей регионального этапа ждут на финал в Милане — и это уже само по себе гран-при. В октябре 2016 года двадцать участников под присмотром своих менторов выступали в два дня. У каждого — стерильно-белый бокс-кухня, которую снимает одновременно камер больше, чем сцену в душе из «Психо» у Хичкока. Саспенса тоже хватает, но такого, в духе документальных эпопей Белы Тарра — пять часов невключенного наблюдения за тем, как финалисты с помощниками и менторами трудятся над десятью порциями своего коронного блюда. Вот новозеландку Лесли Хотто сердечно приобнимает ее наставник Питер Гилмор, пока та суетится над картофельными ньокками c грибами, кедровыми орешками и трюфелем, вот в боксе у испанского повара Дэвида Адреса Морена, которого патронировал сам Андони Луис Адурис из Mugaritz, все работают с хладнокровием отряда «Дельта». Представитель Венгрии Родриго Сантос выбрал готовить свиные щеки в карамелизированным пюре из цветной капусты со свекольным тортеллини и изюмом и привез для подачи костяные рога — окей, очень по-восточно-европейски. Наш финалист — петербургский повар Хезрет Бердиев из Four Seasons, его ментор — звездный шеф Владимир Мухин, чей московский ресторан White Rabbit входит в Word's 50 Best Restaurants. Менторам не разрешено притрагиваться к продуктам, но Мухин, казалось, способен дирижировать кухней как ансамблем: блюдо «Лето в Сибири» — оленина с барбарисовой глазурью и елово-сельдереевой эспумой в сопровождении полбы с квасом — было подано и презентовано отлично.