Горячий сидр и пивной глинтвейн

В миниатюрном кафе Bread & Meat написали мало того, что большую, так и еще прогрессивную зимнюю коктейльную карту. Пять видов одного только хэдлайнера сезона —горячего сидра, который зимой 2016-2017 заменяет глинтвейн, десятилетиями возглавлявший топ согревающих алкосредств. Среди видов горячего сидра есть, скажем, «Яблочный пирог» с яблочными дольками, корицей, карамелью и ванилью, «Граф Грей» с бергамотом и «Ванильный для девочек» со взбитыми сливками. Для пущей актуальности также в карте — пивной глинтвейн на портере и большущий какао с маршмеллоу.