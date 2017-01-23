Мы разыскали самые лучшие горячие напитки: тыквенный сбитень, глинтвейн на портере, ромашковый грог, банановый пунш, шоколадный ром и горячий сидр со взбитыми сливками.
30 отличных коктейлей, чтобы пережить зиму
Эгг-ног с амаретто и тодди с лемограссом
Самое мощное выступление в жанре зимних коктейлей — в сети «Две палочки»: у них меню на шесть страниц, плотно занятых горячими тодди, хот баттеред ромами и чаями всех мыслимых видов. Мы выделяем, во-первых, безалкогольный «Кисс май пресс» с липой, кленовым сиропом и лимонным соком, во-вторых, «Теплотрассу с лемонграссом» — ром, мартини, яблочный и лимонный сок, эстрагон и лемонграсс. В-третьих, конечно, серию эгг-ногов, среди которых эпический «Я как айсберг на диване» — ром, яичный ликер, амаретто, молоко, сироп «Имбирный пряник», сливки, кофе, мускатный орех и миндаль.
|Сеть Две палочки
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Горячий сидр и пивной глинтвейн
В миниатюрном кафе Bread & Meat написали мало того, что большую, так и еще прогрессивную зимнюю коктейльную карту. Пять видов одного только хэдлайнера сезона —горячего сидра, который зимой 2016-2017 заменяет глинтвейн, десятилетиями возглавлявший топ согревающих алкосредств. Среди видов горячего сидра есть, скажем, «Яблочный пирог» с яблочными дольками, корицей, карамелью и ванилью, «Граф Грей» с бергамотом и «Ванильный для девочек» со взбитыми сливками. Для пущей актуальности также в карте — пивной глинтвейн на портере и большущий какао с маршмеллоу.
|Кафе Bread & Meat
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Тыквенный сбитень и грибной пунш
В Charlie решили экспериментировать: придумали сбитень соединять с пюре из тыквы или с ванильной водкой, квасом и ангостурой. Еще среди экзотики — пунш Mushroom c настойкой на грибах, пюре из тыквы и трюфелем и «Северо-Западный Экспресс» на джине с облепихой, вареньем из еловых шишек и лимоном.
|Ресторан Charlie
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Горячий сидр и пунш на текиле
Горячий сидр, одно из главных нововведений города, подняли на щит и в Wong Kar Wine. Кроме него в ресторане делают три пунша — скажем, Indian на пряном роме с куантро, вишневым биттером, черным чаем и медом или «Золотой лотос» на основе текилы с пюре манго, лимонным соком и банановым сиропом. пом.
|Ресторан Wong Kar Wine
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«Гоголь-моголь» и ромашковый грог
В Social Club передают горячий привет гоголю-моголю из детства: в одноименном коктейле — смесь специй хавайдж, сливки, молоко, пряный ром, ликер, гвоздика, корица, мускатный орех и цедра лимона. Та же арабская смесь специй идет и израильский сбитень — с красным вином и мандаринами. В ромашковом гроге солируют сушеная ромашка, мята и бобы тонка, выступающие в компании имбиря, лимона, синего чая и светлого рома, в белом глинтвейне — лемонграс, сироп маракуйи и бузинный ликер.
|Ресторан Social Club
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Бурбон с вареньем из шишек и ягермайстер с морсом
В «Блоке» зимняя коктейльная карта посвящена ярким представителям театральной и богемной жизни России и Европы начала XX века. Так что коротать ненастье там советуют с «Сарой Бернар» — это яблочный бурбон, варенье из шишек и розмарин, музой Эдгара Дега «Клео» — это розовый вермут, каштановый ликер и ройбуш-сироп, или с «Феликсом», надо понимать, Юсуповым — ром, мед, сливочное масло. В крайнем случае, надо отправляться на «Маскарад» Мейерхольда: егермейстер, ягодный морс, специи — точно будет весело.
|Ресторан Блок
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Брусничный сбитень и вишневый кисель
В Ketch Up Burgers зовут на «Полярный экспресс» — пряный горячий напиток на основе облепихового джема и имбиря, на брусничный сбитень с медом, специями и травами, который подается с клюквенной пастилой и брусничным вареньем, и просто на старый добрый вишневый кисель, отправляющий прямиком в детство.
|Кафе Ketch Up Burgers
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«Транссибирский экспресс» и белый глинтвейн с грушей
В Chuck традиционно наливают напитки с характером: в горячем списке, например, вариация на классический коктейль «Трансбирский экспресс» с виски, имбирным, апельсиновым и лимонным соком, домашним пюре из облепихи, медовым сиропом, свежим апельсином и розмарином. Классический глинтвейн тоже проапгрейдили — варят его со свежей грушей, грушевой водкой, белым вином, кардамоном, тертым мускатным орехом, медовым сиропом, перцем, гвоздикой и корицей.
|Митерия Chuck
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«Трапписткий чай» и «Фламандский глинтвейн»
В пабах Italy Group Brugge, Bruxelles и Waterloo советуем «Фламандский глинтвейн» — вишнёвое пиво, морс, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица и гвоздика и ударный «Трапписткий чай» — бехеровка, пшеничное пиво, ромашковый чай, апельсин, шалфей, лимонный сок, мёд, корица и кардамон. Классика в меню тоже есть — горячий шоколад и глинтвейны — малиновый, черносмородиновый и безалкогольный.
Соленый грог и шоколадный ром
В Arka. Bar & Grill напоят насыщенным коктейлем на выдержанном роме с сиропом из стаута, гранатовым соком и трюфелем ручной работы. Другой зимний хит — чешская травяная бехеровка с лимоном, имбирем и соленой карамелью. Редкие ингредиенты применяют здесь повсеместно: кедровое молоко соединяют с ванильной водкой, еловый сироп — с бурбоном и биттером.
|Бар Arka. Bar & Grill
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Имбирная вода и чача
Грузинский ресторанчик Kazbegi не имеет ничего общего с миксологией, но здесь греют соками ароматной национальной кухни, радушием и щедростью разлива всего, что содержит градусы — от домашнего вино до чачи. В помощь терапевтическому эффекту — красный и белый глинтвейн плюс элементарное, но полезное предложение в холодное время заменить воду на напиток из имбиря с лимоном и медом, который можно считать зимним вариантом детокс-воды.
|Ресторан Kazbegi
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Джин с бренди и коньяк с малиной
В отличном коктейльном баре Imbibe для дорогих гостей способны приготовить вообще все на свете. По словам бартендеров, чаще всего в им зимой доводится делать Warm Zombie на коньяке с малиной, медом и имбирем, и Moscow Spring Punch — пряный ром, грейпфрут и лайм. Плюс — мешать джин с домашним черри бренди и сдабривать это лимоном: говорят, лучшая терапия от сокращенного светового дня.
|Бар Imbibe
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Глегг
В Madbaren делают скандинавские глеги: это горячая смесь вина, специй, фруктов, мёда и темного рома; на выбор есть мягкий на белом вине и насыщенный пряный на красном. Однако можно взять и Erevan Old Fashioned — хотя напиток и не горячий, но у сочетания армянского абрикосового дистиллята, варенья из грецкого ореха и шоколадного биттера — мощный духоподъемный эффект.
|Бар Madbaren
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