Весна-лето 2020 года — одно из самых тяжелых времен для петербургской барной индустрии. Сначала заведения простаивали (и продолжают, но могут принимать гостей на верандах) из-за пандемии. Затем, в июле, грянул уже ставший мемом «закон о наливайках», запрещающий с 1 января 2021 года работу любых заведений, торгующих алкоголем, если они располагаются в жилых домах и их площадь составляет меньше 50 кв м — под пресс этого закона попадает множество небольших и любимых петербуржцами баров. 14 июля было объявлено о создании рабочей группы по усовершенствованию закона, а его автор, депутат Денис Четырбок, заявил о намерении выделить «авторские бары». Рассказываем, что произошло и почему нельзя допустить принятие закона в данной редакции.
Чем опасен «Закон о наливайках» и почему он требует переработки?
Что произошло?
В третьем чтении 8 июля в Петербурге приняли закон, увеличивающий минимальную площадь заведений в жилых домах, которые могут торговать алкоголем, до 50 квадратных метров. Документ отправлен на подпись губернатору Александру Беглову — это последний этап принятия законопроекта.
На что направлен этот закон?
Декларируемая цель – спокойствие в жилых домах, где в номинальных барах круглосуточно продают алкоголь на вынос, обходя запрет на продажу в ночное время.
В чем несовершенство закона?
Закон вводит всего один критерий оценки заведения – его площадь, и любой небольшой бар признаётся вредным для города. Но множество маленьких баров Петербурга – это крутые гастрономические проекты, рабочие места, налоговые отчисления, ответственные соседи и туристические достопримечательности Петербурга.
Какие негативные последствия есть у закона?
1. Барам, которым гордится Петербург, грозит закрытие, а их сотрудникам потеря работы. Закон оперирует понятием торговой площади, куда есть доступ потребителям. Например, в I ҆m Thankful For Today она – 34 кв. м, и расширить ее нет возможности: им придётся менять концепцию заведения. Места-бренды, делающие славу и силу Петербурга, едва избежавшие проблем – это, в том числе, гастробар Duo Дмитрия Блинова в 53 кв. м, среди гостей которого шоумен Иван Ургант, ресторатор Александр Раппапорт и Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», то есть «Игры престолов». Едва вписывается в закон почти хоум-офис Леонида Парфёнова – это винный бар «На вина!». Его премьерная точка в 50 кв. м на Кронверском (в Москве этот петербургский проект звенит особенно – уже два филиала!) – вписалась в ценз едва. Но разве размер имеет значение!
2. Многим барам придётся пойти на перепланировку: для бизнеса, пострадавшего от пандемии, это может нести лишние расходы. Номинант премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» Bolshoybar уже ищет возможность присоединить зал на втором этаже. Расширять торговую площадь также пытаются в «Бюро. Бургеры и бар», культовой «Стирке 40°», куда водят всех гастролирующих рок-звезд мира и I Believe Bar. В зоне риска может оказаться легендарная «Снежинка» с полувековой историей, куда историк Лев Лурье еще школьником, прогуливая занятия, бегал за мороженым. Лев Яковлевич, кстати, тоже выступает против закона о 50 кв. метрах.
3. Еще одно последствие – отложенное. Многообразие и самобытность петербургских баров предопределено небольшими инвестициями. Принятый закон сократит будущие возможности, так как априори нужны будут большие помещения. Отдельная петербургская особенность – в исторических домах перепланировка может быть невозможна, и соблюсти метраж именно торговой площади особенно сложно. Закон также вредит гибкости форматов: например, будет сложно открыть заведение с очень большой кухней, но с малым количеством посадок.
4. Не стоит забывать про исходную проблему – шум от бутафорских баров в жилых домах, в которых, как правило, нет уборной, а алкоголь круглосуточно отдают на вынос. Такая ночная торговля, обычно некачественным алкоголем, как правило, находится в серой зоне и там и останется.
Как барное сообщество предлагало усовершенствовать закон?
Разделить лицензии: чтобы заведение могло бы быть либо баром, либо магазином. Ввести понятие сервиса. Уточнить понятие торговой площади. Ввести категорию «авторский бар», и, самое главное, доработать закон в партнерстве с представителями барного сообщества: две последние рекомендации воплотились в жизнь.
Кто принимал закон?
Его лоббирует глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. В комиссию по оценке закона не вошли представители общепита, но в нем был, например, спортивный клуб единоборств «Сталинград».
А что с требованиями к минимальной площади по всей России?
Федеральное требование к минимальной площади для торговли алкоголем – 20 кв. м: его установили весной 2020 года, позволив корректировать на местах. В Москве, скажем, оставили эту норму. В Петербурге изначально тоже шла речь о 20 кв. м, ценз депутаты стремительно увеличили в конце июня без переговоров с индустрией и даже без участия той комиссии, которая участвовала на старте законопроекта.
Тайминг: как развивалась ситуация
— 17 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах в заведениях площадью до 20 квадратных метров, при этом региональным властям дали возможно самостоятельно менять предел.
— 23 июня городской парламент принял законопроект, но уже о 50 кв. м во втором чтении.
— владелец бара «Ясли» Александр Зарайский опубликовал в интернете петицию против законопроекта. На сегодняшний день подписало более 25 000 человек.
— барное сообщество направило властям обращение, в котором сформулировало недостатки закона и составило список заведений, которые в той или иной мере могут предположительно пострадать от введения закона.
— 8 июля закон о нормативе в 50 метров ЗакС Петербурга приняло в третьем чтении.
– закон резко раскритиковали представители ресторанной индустрии. Протест поддержало широкое сообщество – с обращениями выступили, в том числе, лауреат премии ТОП50 Собака.ru 2020 года и автор проекта #ещёнепознер Николай Солодников, бизнесмен и ресторатор Евгений Чичваркин, благотворительная организация «Ночлежка» и другие.
— после общественного резонанса с владельцами заведений из списка обращения связались помошники депутата Четырбока для выяснения их торговой площади
— 13 июля депутат Виталий Милонов попросил смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку его реализация нанесет ущерб ресторанной и барной культуре города
— 14 июля было объявлено, что Денис Четырбок объявил о создании рабочей группы по созданию правил для «авторских баров»
Текст: Анастасия Павленкова
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