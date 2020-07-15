Чем опасен «Закон о наливайках» и почему он требует переработки?

Какие негативные последствия есть у закона?

1. Барам, которым гордится Петербург, грозит закрытие, а их сотрудникам потеря работы. Закон оперирует понятием торговой площади, куда есть доступ потребителям. Например, в I ҆m Thankful For Today она – 34 кв. м, и расширить ее нет возможности: им придётся менять концепцию заведения. Места-бренды, делающие славу и силу Петербурга, едва избежавшие проблем – это, в том числе, гастробар Duo Дмитрия Блинова в 53 кв. м, среди гостей которого шоумен Иван Ургант, ресторатор Александр Раппапорт и Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», то есть «Игры престолов». Едва вписывается в закон почти хоум-офис Леонида Парфёнова – это винный бар «На вина!». Его премьерная точка в 50 кв. м на Кронверском (в Москве этот петербургский проект звенит особенно – уже два филиала!) – вписалась в ценз едва. Но разве размер имеет значение!

2. Многим барам придётся пойти на перепланировку: для бизнеса, пострадавшего от пандемии, это может нести лишние расходы. Номинант премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» Bolshoybar уже ищет возможность присоединить зал на втором этаже. Расширять торговую площадь также пытаются в «Бюро. Бургеры и бар», культовой «Стирке 40°», куда водят всех гастролирующих рок-звезд мира и I Believe Bar. В зоне риска может оказаться легендарная «Снежинка» с полувековой историей, куда историк Лев Лурье еще школьником, прогуливая занятия, бегал за мороженым. Лев Яковлевич, кстати, тоже выступает против закона о 50 кв. метрах.

3. Еще одно последствие – отложенное. Многообразие и самобытность петербургских баров предопределено небольшими инвестициями. Принятый закон сократит будущие возможности, так как априори нужны будут большие помещения. Отдельная петербургская особенность – в исторических домах перепланировка может быть невозможна, и соблюсти метраж именно торговой площади особенно сложно. Закон также вредит гибкости форматов: например, будет сложно открыть заведение с очень большой кухней, но с малым количеством посадок.

4. Не стоит забывать про исходную проблему – шум от бутафорских баров в жилых домах, в которых, как правило, нет уборной, а алкоголь круглосуточно отдают на вынос. Такая ночная торговля, обычно некачественным алкоголем, как правило, находится в серой зоне и там и останется.