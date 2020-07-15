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Чем опасен «Закон о наливайках» и почему он требует переработки?

Весна-лето 2020 года — одно из самых тяжелых времен для петербургской барной индустрии. Сначала заведения простаивали (и продолжают, но могут принимать гостей на верандах) из-за пандемии. Затем, в июле, грянул уже ставший мемом «закон о наливайках», запрещающий с 1 января 2021 года работу любых заведений, торгующих алкоголем, если они располагаются в жилых домах и их площадь составляет меньше 50 кв м — под пресс этого закона попадает множество небольших и любимых петербуржцами баров. 14 июля было объявлено о создании рабочей группы по усовершенствованию закона, а его автор, депутат Денис Четырбок, заявил о намерении выделить «авторские бары». Рассказываем, что произошло и почему нельзя допустить принятие закона в данной редакции. 

Что произошло?

В третьем чтении 8 июля в Петербурге приняли закон, увеличивающий минимальную площадь заведений в жилых домах, которые могут торговать алкоголем, до 50 квадратных метров. Документ отправлен на подпись губернатору Александру Беглову — это последний этап принятия законопроекта.

На что направлен этот закон?

Декларируемая цель – спокойствие в жилых домах, где в номинальных барах круглосуточно продают алкоголь на вынос, обходя запрет на продажу в ночное время.

В чем несовершенство закона?

Закон вводит всего один критерий оценки заведения – его площадь, и любой небольшой бар признаётся вредным для города. Но множество маленьких баров Петербурга – это крутые гастрономические проекты, рабочие места, налоговые отчисления, ответственные соседи и туристические достопримечательности Петербурга. 

Какие негативные последствия есть у закона?

1. Барам, которым гордится Петербург, грозит закрытие, а их сотрудникам потеря работы. Закон оперирует понятием торговой площади, куда есть доступ потребителям. Например, в I ҆m Thankful For Today она – 34 кв. м, и расширить ее нет возможности: им придётся менять концепцию заведения. Места-бренды, делающие славу и силу Петербурга, едва избежавшие проблем – это, в том числе, гастробар Duo Дмитрия Блинова в 53 кв. м, среди гостей которого шоумен Иван Ургант, ресторатор Александр Раппапорт и Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», то есть «Игры престолов». Едва вписывается в закон почти хоум-офис Леонида Парфёнова – это винный бар «На вина!». Его премьерная точка в 50 кв. м на Кронверском (в Москве этот петербургский проект звенит особенно – уже два филиала!) – вписалась в ценз едва. Но разве размер имеет значение!

2. Многим барам придётся пойти на перепланировку: для бизнеса, пострадавшего от пандемии, это может нести лишние расходы. Номинант премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» Bolshoybar уже ищет возможность присоединить зал на втором этаже. Расширять торговую площадь также пытаются в «Бюро. Бургеры и бар», культовой «Стирке 40°», куда водят всех гастролирующих рок-звезд мира и I Believe Bar. В зоне риска может оказаться легендарная «Снежинка» с полувековой историей, куда историк Лев Лурье еще школьником, прогуливая занятия, бегал за мороженым. Лев Яковлевич, кстати, тоже выступает против закона о 50 кв. метрах.

3. Еще одно последствие – отложенное. Многообразие и самобытность петербургских баров предопределено небольшими инвестициями. Принятый закон сократит будущие возможности, так как априори нужны будут большие помещения. Отдельная петербургская особенность – в исторических домах перепланировка может быть невозможна, и соблюсти метраж именно торговой площади особенно сложно. Закон также вредит гибкости форматов: например, будет сложно открыть заведение с очень большой кухней, но с малым количеством посадок.

4. Не стоит забывать про исходную проблему – шум от бутафорских баров в жилых домах, в которых, как правило, нет уборной, а алкоголь круглосуточно отдают на вынос. Такая ночная торговля, обычно некачественным алкоголем, как правило, находится в серой зоне и там и останется.

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Как барное сообщество предлагало усовершенствовать закон?

Разделить лицензии: чтобы заведение могло бы быть либо баром, либо магазином. Ввести понятие сервиса. Уточнить понятие торговой площади. Ввести категорию «авторский бар», и, самое главное, доработать закон в партнерстве с представителями барного сообщества: две последние рекомендации воплотились в жизнь.

Кто принимал закон?

Его лоббирует глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. В комиссию по оценке закона не вошли представители общепита, но в нем был, например, спортивный клуб единоборств «Сталинград». 

А что с требованиями к минимальной площади по всей России?

Федеральное требование к минимальной площади для торговли алкоголем – 20 кв. м: его установили весной 2020 года, позволив корректировать на местах. В Москве, скажем, оставили эту норму. В Петербурге изначально тоже шла речь о 20 кв. м, ценз депутаты стремительно увеличили в конце июня без переговоров с индустрией и даже без участия той комиссии, которая участвовала на старте законопроекта. 

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Тайминг: как развивалась ситуация

17 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах в заведениях площадью до 20 квадратных метров, при этом региональным властям дали возможно самостоятельно менять предел.

23 июня городской парламент принял законопроект, но уже о 50 кв. м во втором чтении.

— владелец бара «Ясли» Александр Зарайский опубликовал в интернете петицию против законопроекта. На сегодняшний день подписало более 25 000 человек.

— барное сообщество направило властям обращение, в котором сформулировало недостатки закона и составило список заведений, которые в той или иной мере могут предположительно пострадать от введения закона.

8 июля закон о нормативе в 50 метров ЗакС Петербурга приняло в третьем чтении.

– закон резко раскритиковали представители ресторанной индустрии. Протест поддержало широкое сообщество – с обращениями выступили, в том числе, лауреат премии ТОП50 Собака.ru 2020 года и автор проекта #ещёнепознер Николай Солодников, бизнесмен и ресторатор Евгений Чичваркин, благотворительная организация «Ночлежка» и другие.

— после общественного резонанса с владельцами заведений из списка обращения связались помошники депутата Четырбока для выяснения их торговой площади

13 июля депутат Виталий Милонов попросил смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку его реализация нанесет ущерб ресторанной и барной культуре города 

14 июля было объявлено, что Денис Четырбок объявил о создании рабочей группы по созданию правил для «авторских баров»

Текст: Анастасия Павленкова

Игорь Топорков,
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