Найти хороший камамбер или бри в ближайшем супермаркете всегда было проблемой, а отправиться за ними в любимый магазин в карантине мало кто рискнет. «Собака.ru» рассказывает о лавках, службах доставки и ресторанах, которые привозят сыры прямо на дом – классические и необычные, вроде асьяго из Александро-Невской Лавры, калужской качотты с трюфелем или армянского лори с тархуном.
Лучший сыр с доставкой в Петербурге: от качотты с трюфелем до асьяго из Александро-Невской Лавры
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«Сырный сомелье»
Лавки и магазины
«Они пожрать любят»
Переместившийся в онлайн рынок «Они пожрать любят» продает молодой сыр в оливковом масле с прованскими травами от семейной фермы «Поместье Кондратьевых» (380 рублей), четыре вида твердых и полутвердых сыров от монастырской сыроварни Александро-Невской Лавры – есть асьяго (330 рублей), качотта (275 рублей) и шарики белпер кнолли в паприке или перце (165 рублей). Кроме того, здесь продают несколько видов импортного сыра: пармезан, грано падано, пекорино и грюер (от 275 рублей за 100 грамм).
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«Сырный сомелье»
Одна из самых развитых сетей, специализирующихся на сыре – «Сырный сомелье» предлагает несколько десятков видов сыра из России, Швейцарии и даже Южной Америки, причем ассортимент регулярно меняется. Здесь есть и продукция небольших сыроварен и даже частных производств – например, «Губернаторский» сыр (170 рублей) от Олега Сироты из Московской области или качотта с трюфелем двухнедельной выдержки из Калужской области (260 рублей), так и заслуженные сорта – швейцарские блюшатель с голубой плесенью (455 рублей) и грюнбергер (290 рублей) или аргентинский пармезан (130 рублей) .
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«Фруктовая лавка»
Во «Фруктовой лавке» есть отличная российская моцарелла (от 105 рублей), базовые сыры для завтарка, а еще два десятка десертных сыров, вроде швейцарского раклета с трюфелем (9500 рублей за кг), тет-де-муан, который нужно нарезать специальным ножом на тонкие лепестки (3320 рублей) или козьего сыра томм с коричнево-серой корочкой и пряным ореховым запахом (3195 рублей).
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«Сырная биржа»
«Сырная биржа» – петербургский магазин российских (в том числе фермерских и авторских), а также европейских сыров. Из интересного здесь можно найти «Пивной сыр» от Истринской сыроварни, головки которого вымачивают в пиве, прежде чем отправить созревать (190 рублей), сыр с черным трюфелем от сыроварни «Мантурово» (200 рублей), вымоченный в вине сыр «Вайнкезе» (160 рублей) и очень хороший камамбер (160 рублей) от крафтового петербургского производства «Сырный мир».
Где купить: «Сырная биржа»
Василеостровский рынок
Два десятка сыров продают с доставкой на Василеостровском рынке. Половина – армянские сыры из «Армянской лавки»: чанах, лори с тархуном, овечий хорац с перцем и сулугуни (от 80 рублей). Также на рынке представлена продукция Александра Беляева. Фермер из Ленинградской области буквально в ручную делает сулугуни, домашний коровий сыр и брынзу (100 рублей). Европейские сыры тоже есть: буратта, моцарелла, швейцарский маасдам, грюер и грюнбергер.
Где купить: Василеостровский рынок
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«Сыроварня»
Кафе и рестораны
«Сыроварня»
«Сыроварня» Аркадия Новикова была одним из первых ресторанов в Москве, запустивших собственное производство сыров на волне импортозамещения. Сыры готовят и в петербургском филиале проекта в Ковенском переулке: есть буррата и моцарелла (350-390 рублей), домашние рикотта и страчателла, а также качотта (200 рублей) и скаморца (180 рублей)
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Saviv и Jerome
Израильское бистро Saviv во главе шефом-консультантом Антонио Фреза помимо доставки открыло собственную лавку с итальянскими деликатесами и вином. В ней предлагают четыре вида сыра: аутентичные пармеджано реджано (250 рублей), пекорино романо (230 рублей), таледжио (190 рублей) и бри (350 рублей). Также эти сыры можно заказать и в собственном ресторане Фрезы – Jerome, который как раз на этой недели отправился в свободное плаванье, отделившись от холдинга Арама Мнацакнова.
Рестораны Арама Мнацаканова
В ресторанах Арама Мнацаканова расширили гастрономическую лавку. В ней теперь есть не только полуфабрикаты для домашнего приготовления, но и деликатесы: сыры, колбасы, оливки и артишоки, соусы и фабричная паста. В списке сыров – итальянская классика: таледжио, моцарелла, страчателла, пекорино романо, пармезан и буратта.
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«Хачапури и вино»
Домашний копченый сулугуни и имеретинский сыр (110-130 рублей) – можно заказать в грузинском ресторане «Хачапури и вино»: к ним берите самодельный красный ткемали (40 рублей) или аджику (40 рублей).
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Grün
Бонус для веганов! Этим летом шеф-повар кафе Grün Виктория Мосина обещает запустить собственное производство веганских сыров, в том числе камамбера и рокфора на основе орехов. А уже сейчас можно попробовать викин молодой сыр – с самодельными кукурузными крекерами.
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