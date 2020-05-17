Лучший сыр с доставкой в Петербурге: от качотты с трюфелем до асьяго из Александро-Невской Лавры

Лавки и магазины

«Они пожрать любят»

Переместившийся в онлайн рынок «Они пожрать любят» продает молодой сыр в оливковом масле с прованскими травами от семейной фермы «Поместье Кондратьевых» (380 рублей), четыре вида твердых и полутвердых сыров от монастырской сыроварни Александро-Невской Лавры – есть асьяго (330 рублей), качотта (275 рублей) и шарики белпер кнолли в паприке или перце (165 рублей). Кроме того, здесь продают несколько видов импортного сыра: пармезан, грано падано, пекорино и грюер (от 275 рублей за 100 грамм).

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«Сырный сомелье»

Одна из самых развитых сетей, специализирующихся на сыре – «Сырный сомелье» предлагает несколько десятков видов сыра из России, Швейцарии и даже Южной Америки, причем ассортимент регулярно меняется. Здесь есть и продукция небольших сыроварен и даже частных производств – например, «Губернаторский» сыр (170 рублей) от Олега Сироты из Московской области или качотта с трюфелем двухнедельной выдержки из Калужской области (260 рублей), так и заслуженные сорта – швейцарские блюшатель с голубой плесенью (455 рублей) и грюнбергер (290 рублей) или аргентинский пармезан (130 рублей) .

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«Фруктовая лавка»

Во «Фруктовой лавке» есть отличная российская моцарелла (от 105 рублей), базовые сыры для завтарка, а еще два десятка десертных сыров, вроде швейцарского раклета с трюфелем (9500 рублей за кг), тет-де-муан, который нужно нарезать специальным ножом на тонкие лепестки (3320 рублей) или козьего сыра томм с коричнево-серой корочкой и пряным ореховым запахом (3195 рублей).

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«Сырная биржа»

«Сырная биржа» – петербургский магазин российских (в том числе фермерских и авторских), а также европейских сыров. Из интересного здесь можно найти «Пивной сыр» от Истринской сыроварни, головки которого вымачивают в пиве, прежде чем отправить созревать (190 рублей), сыр с черным трюфелем от сыроварни «Мантурово» (200 рублей), вымоченный в вине сыр «Вайнкезе» (160 рублей) и очень хороший камамбер (160 рублей) от крафтового петербургского производства «Сырный мир».

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Василеостровский рынок

Два десятка сыров продают с доставкой на Василеостровском рынке. Половина – армянские сыры из «Армянской лавки»: чанах, лори с тархуном, овечий хорац с перцем и сулугуни (от 80 рублей). Также на рынке представлена продукция Александра Беляева. Фермер из Ленинградской области буквально в ручную делает сулугуни, домашний коровий сыр и брынзу (100 рублей). Европейские сыры тоже есть: буратта, моцарелла, швейцарский маасдам, грюер и грюнбергер.

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