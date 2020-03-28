В Петербурге ОМОН устроил ночные рейды по незакрытым от коронавируса барам

Как позже отметило интернет-издание «Фонтанка», рейды ОМОНа поначалу столкнулись с запертыми от правоохрантелей дверьми — причем вместе с посетителями и шумной музыкой внутри. Якобы владельцы заведений заранее предупредили гостей о том, что после полуночи запрут дверь, чтобы не столкнуться с нежданными гостями в виде ОМОНа.

Напомним, что помимо баров с 28 марта закрыться на неделю должны также кафе, рестораны и другие заведения общепита. С 28 марта, когда в России начнутся внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта.