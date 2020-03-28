В Петербурге в ночь с 27 на 28 марта сотрудники ОМОНа устроили противовирусный рейды по барам, которые должны были закрыться. Очевидцы отмечают, что заметили машину правоохранителей на Думской улице — пожалуй, одной из самых шумных на карте Петербурге.
В Петербурге ОМОН устроил ночные рейды по незакрытым от коронавируса барам
Как позже отметило интернет-издание «Фонтанка», рейды ОМОНа поначалу столкнулись с запертыми от правоохрантелей дверьми — причем вместе с посетителями и шумной музыкой внутри. Якобы владельцы заведений заранее предупредили гостей о том, что после полуночи запрут дверь, чтобы не столкнуться с нежданными гостями в виде ОМОНа.
Напомним, что помимо баров с 28 марта закрыться на неделю должны также кафе, рестораны и другие заведения общепита. С 28 марта, когда в России начнутся внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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