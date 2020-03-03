Большой веган-гид: все о растительном питании в Петербурге

Владелец кафе «Троицкий мост»

«Я пришел к вегетарианству в 1994 году, за полтора года до открытия «Троицкого моста». Причина проста: я понял, что есть трупы — это плохо. Безусловно, я продукт советского воспитания, с детства ел мясо, но в сознательном возрасте пришло осознание того, что идти в магазин и платить за покупку мертвой плоти — это форма извращения и свидетельство проблем с психикой. В моем понимании, поедание ягненка — это шаг к поеданию младенца. Уже после того, как я пришел в вегетарианству, я отправился в Индию, где украпился в своих взглядах. Я ездил в ашрам (обитель мудрецов и отшельников в Индии — Прим. ред.) к Сатье Саи Бабе, индуистскому гуру, и видел вещи, которые не поддаются научному объяснению. Примеры приводить не буду, это слишком глубокое, чтобы об этом говорить. В кафе на Малой Посадской долгое время висел его портрет. Сейчас он там тоже есть, но на нем изображен Саи Баба в своем предыдущем воплощении — Саи Бабы из Ширди.

Сейчас вегетарианство в ресторанном бизнесе переживает расцвет, но я совершенно не боюсь конкуренции. Сегодняшний «Троицкий мост» — это сеть из шести кафе с огромным выбором блюд от мусаки и фалафеля до хумуса и ризотто, и у нас множество гостей, которые ходят к нам издавна. С чем связан наш расцвет сейчас, в 2020 году? Основной потребитель вегетарианских продуктов — молодежь. Их души чище и светлее наших, людей, воспитанных в 1990-е.

Что касается радикального веганства, я отношусь к нему со скепсисом, не вижу сути идеи. Поедание яиц и молока не наносит животным никакого ущерба: нет на свете коровы, которая против того, чтобы ее доили. Точно также не имею ничего против рыбы как продукта питания. Они не теплокровные и дальше от человека в эволюционной цепочке».

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