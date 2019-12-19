Фермерские овощи и дикоросы, новое усиление Азии, мексиканская столовая и британский паб, ферментация и триумф русской кухни – «Собака.ru» выбрала главные новые заведения и абсолютный must visit на новогодних каникулах.
Итоги года: 20 лучших кафе, баров и ресторанов 2019
Paloma Cantina
Мексиканская кантина-столовая от команды бара El Copitas, ставшего в 2019 году № 27 в The World’s Best 50 Bars, с теми же гостеприимством и коктейлями, что привели ее в этот рейтинг, но бронь не нужна, а меню больше — с чуррос и тако от Алексея Ермакова.
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Paloma Cantina
O'Duvan
Смелый эксперимент над форматом британского паба: дизайн переосмысляет обязательные элементы вроде красно-белой гаммы и наличия стоячих мест, пиво — только английское, но никакого масс-маркета; особая гордость — касковые эли, разлитые без углекислого газа.
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O'Duvan
Grün
Кафе в «Севкабель Порту» — чуть ли не первое высокогастрономичное светское веганское заведение в Петербурге. На кухне главная — Виктория Мосина: ей удаются и питательные боулы, и концептуальные пастила из черноплодки и суп из стеблей капусты. Отдельное внимание уделено дикоросам – в сезон Вика еженедельно ездит за ними в лес и даже устраивает для желающих грибные экскурсии в компании профессионального миколога.
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Grün
Petrov-Vodkin
Новобранец в полку русских ресторанов встал на стражу важнейшей туристической тропы — в 100 метрах от Дворцовой, а потому и устав у него соответствующий: борщ выносят литром и с песнями-плясками, в тапас-баре уже сервированными лежат закуски, а к самодельным настойкам – анисовой, клюквянке, гречишной на самогоне и хреновухе со стеблями укропа выносят «николашки» — икру на слайсе сладко-соленого лимона, которую по легенде очень любил император Николай II.
|Petrov-Vodkin
Адмиралтейский пр., 6
Le Courage
У хозяек хинкальной Kazbegi Ольги Волдайкиной и Виктории Скачковой получилось едва не самое красивое заведение на отечественную тему: в новостройке «Русского дома» в Басковом переулке они воссоздали как будто состаренные дворянские залы. Кухня — тоже с налетом эстетства : блины с икрой, оригинальный оливье с раками, заливное и бланманже подают в хрустальных салатниках и на старинных тарелках.
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Le Courage
Vilnis
Литовский ресторан на Петроградской стороне — долгожданное гастрономическое посольство соседей-прибалтов: дипмиссия во главе с шефом Робертасом Лукянскисом пропагандирует цеппелины, медово-пивную рульку и оладьи жемайчу блинай: все это особенно рекомендовано в формате бранча.
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Vilnis
Nama
Австралийско-московский шеф Глен Баллис — сенсей рыбы и овощей. В том, что в технологичной точности их приготовления он достиг самурайского совершенства, теперь можно убедиться и в Петербурге: с рестораторами Аркадием Новиковым и Антоном Пинским он открыл авторское заведение в Ковенском. Идти сюда в первую очередь стоит за образцовыми суши, сашими и роллами, а еще гавайскими поке – возможно, лучшими в городе.
|Nama
Ковенский пер., 5
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«Футура»
Меню-конструктор в бистро на «Ленполиграфмаше» придумал лектор ИТМО Илья Литвяк: утром шеф Дмитрий Рощин из «Кококо» делает бранчи с домашней классикой, вечером кормит по авторскому меню, весь день. С собой или к кофе – дают хлеба и выпечку из передовой пекарни при заведении, успех которой уже к концу года привел к открытию филиала «Футуры» на Невском.
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«Футура»
Meal
Гастробар в китайском дворике на Литейном ghjcgtrnt, где ферментацию возвели в культ: в кухонной лаборатории выстаивают гарумы, в баре — комбучу и вотеркефиры, и даже если на горячее вынесли вроде бы обычную утиную грудку, значит, ее непременно три дня до этого держали в мисо-пасте на спорах кодзи.
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Meal
Animals
Кашу независимого хипстерского общепита в Петербурге Александр Варданян и Йос Фрумкин заварили в своем «Фартуке» уже почти десять лет назад. Их новый проект — солидный ресторан с обширной винной картой перенял акцент на понятную комфортную еду не без авторских экспериментов: копченую форель здесь соединяют со скиром, утиный риет подают с нежным вареньем из яблок и ежедневно выпекают два вида хлеба.
|Animals
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Commons
Камбэк шеф-повара Антона Абрезова после почти двухлетнего люфта, последовавшего за уходом из Gräs X MADbaren. К винам из большой продвинутой карты он дает «кухню малых хозяйств»: самолично рассказывает гостям про каждого фермера, охотится за редкими овощами, вроде амфорной капусты и сызнова перепридумывает ресторанную классику: в севиче из карельской форели добавляет с хурму, делает кукурузный хумус и суп из корня пастернака с белыми грибами и подосиновиками.
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Commons
Ezo Izakaya
Изакая-бар, где к тренду на небанальную Японию — творчески переосмысленные роллы и рамены — подошли с позиций эстетства. Идеологи Виталий Дмитраш из Co-op Garage и Александр Гроховский превратили скучный подвал в идеальные декорации фильмов Вонг Карвая.
|Ezo Izakaya
Волынский пер., 8
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Department 57
Заведение в духе тучных 2000-х включает в себя ночной клуб с вечеринками Алексея Миронова из бара «812», банкетный зал и ресторан, креативное меню которого придумал дуэт шефа Антона Исакова и кондитера Ирины Лыловой, сложившийся на запуске «Гастрономики».
|Department 57
пл. Ломоносова, 3
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Harvest
Исторический блицкриг Дмитрия Блинова и Рената Маликова: первый ресторан из Петербурга в сотню главного мирового рейтинга The World’s 50 Best Restaurants они вывели за полгода. В арсенале — меню, сосредоточенное на овощах, соковый фудпейринг и страсть к устойчивому развитию.
|Harvest
пр. Добролюбова, 11
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«Косуля»
Новая закусочная команды «Залива» и «Рюмочной в бутылке»: Анна Хмельницкая теперь не только разливает фирменные настойки, но и кормит по большому меню голубцами, ленинградским рассольником, блинами с икрой и гурьевской кашей. После закрытия последнего кафе «ПирО.Г.И.», «Косуля» и вовсе стала стратегической точкой в двух шагах от Невского.
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«Косуля»
«Мойка, 3»
Команда «Банщиков» в здании Кваренги снова дала русскую кухню, но на этот раз в куда более авторском изводе. Меню ресторана бренд-шеф Станислав Левохо выстроил на трех смыслообразующих элементах: локальном продукте, собственном производстве (хлеб, пельмени, вареники, колбасы и рыба холодного копчения – все исключительно самодельное), и, главное, каверах на мировые гастрономические хиты в русском стиле. Голубцы с крабом, «суши» из картофеля и сельди, трюфели по-киевски с грибным пюре и каша-карбонара заслуживают внимания не только туристов.
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«Мойка, 3»
«Такты»
Четверо заметных барных деятеля реанимировали давно позабытый жанр диско-бара. Притом с прицелом на 25-30-летних! .Главный петербургский мясник Рома Редман сделал паназиатское меню с суши-роллами (есть даже веганский вариант!), Владимир Николаев – классную коктейльную карту на базе свежих фруктовых и овощных соков, а Иван Гринько составил план вечеринок под хештегом #сукатанцуй. Результат – пятничные и субботние толпы.
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«Такты»
Sight
Ресторан, кофейня и бар в от команды московского Nude Coffee & Wine – один из самых стильных новых проектов на Петроградской стороне. За кухню заведения отвечает молодой модернист Артем Чудненко: утром подает образцовые омлеты, панкейки и французские тосты, а по вечерам экспериментирует с необычными сочетаниями, например, соединяя утку с гарниром из тонких как бумага слайсов свеклы и черешней.
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Sight
«Пижоны»
Свой винный бар создатели пиццерии «22 сантиметра» и мясного ресторана Red. Steak & Wine Эльдар Кабиров и Андрей Петухов сразу объявили пространством эксперимента, и теперь следуют обещанию, регулярно устраивая привозы заслуженных шефов из Москвы и регионов. Шеф-повар заведения Константин Опескин тоже не отстает: предлагает севиче из томатов, с физалисом и виноградом, тартар из оленя с маринованным одуванчиком и супер-хит – брауни с авокадо и трюфелем.
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«Пижоны»
«Цветочки»
Легендарному долгожителю улицы Рубинтшейна бару «Цветочки» переезд на Некрасова пошел только на пользу: дав месту новую жизнь. Обновился интерьер, заметно омолодилась аудитория, а к фирменным, проверенным временем коктейлям прибавились полновесные закуски и бранчи.
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«Цветочки»
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