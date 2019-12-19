Итоги года: 20 лучших кафе, баров и ресторанов 2019

«Мойка, 3»

Команда «Банщиков» в здании Кваренги снова дала русскую кухню, но на этот раз в куда более авторском изводе. Меню ресторана бренд-шеф Стани­слав Левохо выстроил на трех смыслообразующих элементах: локальном продукте, собственном производстве (хлеб, пельмени, вареники, колбасы и рыба холодного копчения – все исключительно самодельное), и, главное, каверах на мировые гастрономические хиты в русском стиле. Голубцы с крабом, «суши» из картофеля и сельди, трюфели по-киевски с грибным пюре и каша-карбонара заслуживают внимания не только туристов.