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11 гастрономических подарков к Новому году в петербургских ресторанах

Пряничный домик как из сказки, гиперреалистичное рождественское полено, корзина мясных деликатесов, коктейльный адвент-календарь и хлеб по подписке: «Собака.ru» нашла в петербургских ресторанах и барах классные новогодние подарки, что придутся по душе любому фуди. 

  • Имбирные пряники

  • Сладкая елка

  • Домашние конфеты

Конфеты и пряники в ресторанах Арама Мнацаканова

Во-первых, во всех ресторанах Арама Мнацаканова продают фантастические домашние конфеты – нежный тягучий ганаш из темного шоколада с ароматом розмарина – почти полноценное пирожное. Подарочка коробочка с 3 конфетами стоит 550 рублей. Кроме того, к новогодним праздникам в ассортимент добавилась специальная сладкая выпечка: в семейном загородном ресторане «Рыба на даче» можно купить набор домашнего печенья (390 рублей) и сладкую елку (650 рублей), в «Рыбе» на Петроградке пекут имбирные пряники-елочки 3D (600 рублей), новогодние пряники (350 рублей) и домашнее миндальное печенье (250 рублей), а вProbka на Добролюбова приготовят домашние имбирные пряники в виде разных фигурок (350 рублей за набор).

Рестораны Арама Мнацаканова
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  • «Банщики»

  • «Банщики»

Почтовая посылка-подарок в «Банщиках»

В ресторане «Банщики» к празднику подготовили ностальгический подарочный набор в виде деревянной почтовой посылки. Гости ресторана могут самостоятельно выбрать чем наполнить такую коробку, но вариантов много: колбасы собственного производства, копченая рыба, соленья, варенье, орешки со сгущенкой, шоколад с арахисом и карамелью, домашние наливки и даже халат с фирменной фразой «Идите в баню!».

«Банщики»
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  • «Счастье»

  • «Счастье»

Шоколадные конфеты, трюфели, печенье и тянучки в «Счастье»

«Счастье» – проверенный поставщик ни к чему не обязывающих подарков на любой случай жизни: от дружеской вечеринки до Нового года или дня рождения. Кроме фирменного шоколада (действительно достойного) здесь можно найти шоколадные трюфели, конфеты с различными начинками, тянучки и домашнее печенье – чтобы вы не взяли, подарок упакуют в нарядную коробочку. 

«Счастье»
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  • Kuznya Café

  • Kuznya Café

Подписка на хлеб в Kuznya Café

Из ассортимента выпечки и десертов в Kuznya Café легко можно составить сладкий подарок, чтобы захватить его с собой к друзьям. Кроме того, в подарок можно оформить подписку на хлеб – абонемент на 12 покупок действует в течение месяца (а стоит 650–850 рублей).  

Kuznya Café
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  • Smoke BBQ

Фирменный соус Smoke BBQ

А вот подарок для любителей готовить самостоятельно: в лавке Smoke BBQ можно купить маринованные в бурбоне огурцы, микс специй для мяса, но главное – фирменный соус. 

Smoke BBQ
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  • Four Seasons

  • Four Seasons

  • Four Seasons

Рождественское полено и панеттоне в отеле Four Seasons

Шеф-кондитер Four Seasons Николя Ламбер в качестве подарка к Новому году предлагает гостям сверхреалистичное рождественское полено, наполненное карамельно-пекановым кремом с морской солью (2 200 рублей), а шеф-повар ресторана Percorso Алессио Скарола готовит традиционный итальянский кулич панеттоне с шоколадом и Амаретто (1 600 рублей).
 

Four Seasons
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  • St.Martin и Daiquiri Bar

  • St.Martin и Daiquiri Bar

Адвент-календарь в барах St.Martin и Daiquiri Bar

Классический адвент-календарь – это хитроумная коробка конфет, помогающая скрасить детям ожидание Рождества или Нового года. Команда Daiquiri решила позаботиться и о взрослых тоже: в их календаре спрятано 10 коктейлей на разных видах рома, а еще – сладкий сюрприз и ароматные специи для приготовления домашнего глинтвейна – самого рождественского напитка. 

St.Martin и Daiquiri Bar
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  • «Астория»

  • «Астория»

Рождественские сладости в отеле «Астория» 

Очень красивые пряничные домики можно купить и в отеле «Астория» (3 900 рублей), кроме того здесь продают и другие сделанные вручную сладости: шоколадные конфеты (от 450 рублей),  рождественское печенье, мармелад, три вида традиционного немецкого штолена (1 800 рублей) и классические кексы (600 рублей). 

«Астория»
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  • BeefZavod

  • BeefZavod

Мясная корзина в BeefZavod

В мясном ресторане BeefZavod к круглогодично собирают корзины с мясными деликатесами собственного производства и вином. Например, корзина с ассорти салями, двумя рийетами из говядины и сердце быка, охотничьими колбасками,  краковской колбасой, порцией пикколини и бутылкой вина будет стоить около 5-6 тысяч рублей. 

BeefZavod
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  • «Они пожрать любят»

Коробка для идеального бутерброда «Они пожрать любят»

Лучший передвижной рынок всего фермерского «Они пожрать любят» недавно запустил в продажу фирменные наборы с разнообразной снедью в коробках – чем не идеальный подарок на Новый год. Флагманская коробка «для идеального бутерброда», например, включает соуса песто и вяленые томаты, несколько видов душистого масла, паштет и домашний хлеба на закваске. Ближе к праздникам запустят и специальные коробки – сладкие (с печеньем, карамелью, кофе и т. д.) и гедонистические (с вином, сырами и икрой и другими деликатесами).

«Они пожрать любят»
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  • El Copitas

Коктейли в бутылках от El Copitas 

Взять в гости вместо вина или даже положить под елку фирменный коктейль одного из лучших баров в мире – точно правильный ход. В закрытом виде такую бутылку можно хранить несколько месяцев, а покупать лучше даже не в самом баре, а в дочернем заведении команды – Paloma Cantina.

El Copitas и Paloma Cantina
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Саша Иорданов,
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