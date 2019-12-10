11 гастрономических подарков к Новому году в петербургских ресторанах

Коробка для идеального бутерброда «Они пожрать любят»

Лучший передвижной рынок всего фермерского «Они пожрать любят» недавно запустил в продажу фирменные наборы с разнообразной снедью в коробках – чем не идеальный подарок на Новый год. Флагманская коробка «для идеального бутерброда», например, включает соуса песто и вяленые томаты, несколько видов душистого масла, паштет и домашний хлеба на закваске. Ближе к праздникам запустят и специальные коробки – сладкие (с печеньем, карамелью, кофе и т. д.) и гедонистические (с вином, сырами и икрой и другими деликатесами).