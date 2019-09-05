На Кирочной улице откроется авторский ресторан The Line

На углу Кирочной улицы и Литейного проспекте откроется ресторан The Line. Новое заведение должно поддержать гастрономическую репутацию квартала, в котором работает сразу несколько заметных авторских проектов – Duo , Birch , Meal и Mr.Bo .

Кухню The Line возглавил бренд-шеф Александр Жеребцов (Kroo Cafe, Must, Greneta). Ставку обещают сделать на «авангардную кухню» – современное прочтение европейской классики с использованием азиатских техник. Также большое внимание будет уделено локальности: продукты будут поступать от производителей из Ленинградской области. Например, доставку ладожской рыбы планируют организовать таким образом, чтобы ее не приходилось замораживать.

Окончательное меню еще формируется, но некоторые его пункты уже известны: так в The Line будут подавать бургер с олениной, хумус из свеклы и черной смородины и рулет из кролика с морковным кремом.

Интерьером ресторана занимается петербургский дизайнер Мария Арно. Заведение займет два этажа и будет оформлено в индустриальном стиле с частично открытой кирпичной кладкой, стенами серо-стальных оттенков и ярким декором.

Открытие ресторана запланировано на вторую половину сентября.