Братья Березуцкие создадут панорамный ресторан в Лахта Центре

Братья Березуцкие откроют ресторан современной русской кухни в Лахта центре. Шеф-повара победили в тендере на создание панорамного проекта. Об этом сообщает Управление информации ПАО «Газпром». Предложенная ими концепция предусматривает создание ресторана современной русской кухни, основанной на использовании уникальных продуктов из каждого региона страны. Согласно концепции, это позволит в полной мере продемонстрировать гастрономическое разнообразие России.

Залы ресторана расположатся в общественной зоне на 75 и 76 этажах Лахта Центра на высоте 315 и 319,2 метров соответственно.

Иван Березуцкий, шеф-повар PMI Bar в Петербурге, и его брат Сергей Березуцкий, бывший шеф-повар московского ресторана «Как есть», открыли в столице собственный ресторан Twins в 2014 году на Малой Бронной, а затем запустили флагманский проект Twins Garden на Страстном бульваре, который регулярно входит в список лучших ресторанов мира, в 2019 году он занял 72 место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.