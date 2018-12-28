18 отличных баров и ресторанов 2018 года, которые стоит посетить на каникулах

Весь год редакция «Собака.ru» следила за открытиями новых ресторанов, баров и кофеен. И, определенно, наш список за 2018 год доказывает: Петербургу гастрономической столицей быть. Вот проекты, места в которых вы уже давно должны были забронировать на январские каникулы.



Пирог из цветной капусты с соусом из сморчков

Шоколадный ганаш со свеклой

Harvest Самое долгожданное гастрономическое открытие года! Полная противоположность первому проекту главной банды гастрономического Петербурга расслабленному Duo (в январе ему исполнится ровно пять): белоснежные кители, монументальный винный шкаф, высокие потолки, панорамные окна с видом на стрелку Васильевского острова и ставшая легендарной лестница, которая пока никуда не ведет (второй этаж откроют весной). В главной партии, как и обещал Дмитрий Блинов, овощи, но это история не про детокс: фирменные сливочно-трюфельно-фуа-гра- и прочие умами-соусы остались. Пр. Добролюбова, 11 Узнать подробнее

Bourgeois Bohemians Концепция ресторана — сочетание современной авторской кухни и вина от небольших производителей. Повар Артем Гребенщиков не зря покинул ресторан музея «Эрарта» и открыл самостоятельный проект, где превзошел сам себя в экспериментальных сочетаниях — сибас он скрещивает с зеленым яблоком, помело — с мускатным орехом. И – как и всегда у Гребенщикова – подача любой позиции – отдельное произведение искусства. За десерты отвечает его брат Алексей – мусс из йогурта и белого шоколада в томатной воде с кардамоном, сорбетом из малины и розы, фисташками и базиликом – из новых позиций в меню à la carte. Там же значится утка с сельдереем, апельсиновым маслом и соусом из красного вина – то, что нужно зимой. Виленский пер., 15 Узнать подробнее

Gills Выходцы из Buddha-Bar и Ginza Project Дмитрий Кюлленен, Сергей Глазунов и Клим Жуков дебютировали с бистро Ronny в «Бутылке» на Новой Голландии и уже через год открыли сверхуспешное кафе Gills на Казанской улице, 8-10. Демократичная и сверх- качественная Азия — за это (а в особенности за роллы с лакедрой и утку с печеным картофелем!) мы номинировали шефа Кюлленена на ресторанную премию «Что где есть в Петербурге 2018» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов»— и он победил. Кстати, именно его рамен на крепком бульоне с уткой радовал нас еще в начале июля. Казанская ул., 8-10 Узнать подробнее

Klein’s Первый независимый проект Антона Куперова и Владимира Хасигова, где обращают в блюда все части мяса и овощей (почки, молоки, кочерыжки и тому подобное). Блюда подают без украшений – свиную голову, как она есть, утку или, например, стебель лука-порея. Первую выносят на огромном блюде, а к ней – супницу с выдержанным сутки фюме, запеченный картофель, капусту, домашний хлеб и соусы – гастроаттракцион на компанию. Важно! Ресторан открывается в 17:00, в понедельник у всей команды выходной. Ул. Белинского, 8 Узнать подробнее

Свекла с сыром и красными ягодами

Страчателла, сгущенка из грецкого ореха, укропное масло, ссоус из чернослива и жареные баклажаны



Mr. Bo Шеф-повара Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов покинули холдинг Ginza и открыли ресторан Mr. Bo — в прогрессивном формате необистро: французскую классику взбадривают азиатской экзотикой — утку готовят с пак-чой, бычьи хвосты — с кимчи, а гребешки с цветной капустой — с бульоном даши. На десерт нахваливаем свекольный: рассыпчатый бисквит с соком корнеплода, сырное мороженое, вяленая черника в виде целых ягод и кубиков желе и граните из укропа и сельдерея. Манежный переулок, 2 Узнать подробнее

La Perla Seafood Bar В демократичном филиале заслуженной ресторации La Perla морских ежей отдают по сенсационно низкой ценам, а дальневосточные устрицы сервируют и с икрой, и в коктейльных шотах. «Императорские» и «Хасанские» здесь всегда свежайшие – их только успевают подвозить самолетами на пока что главную барную улицу города. Ул. Рубинштейна, 9 Узнать подробнее



Макрель с пюре из баклажанов и сухой специей фурикаке

La Vue В активе заведения на последнем этаже гостиницы «Санкт-Петербург» — лучший вид на город, две масштабные террасы и авторская кухня стремительно развивающегося дарования Никиты Сечина. Ему равно удаются как экспериментальный карамелизованный биск, так и классические борщ и пирожное «картошка». Пироговская наб., 5/2 Узнать подробнее



Хумус с курицей

Saviv Израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами собирает толпы почитателей с самого лета и до сих пор, лишь только бистро открыло свои двери в особняке Слепцова на Большой Конюшенной. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заказывать сезонные салаты с соленым лимоном, хумус и фалафель. Специи сюда везут прямиком из Израиля. Ул. Б. Конюшенная, 9 Узнать подробнее



Перепелка конфи с печеной сливой

Le Moujik В новом русско-французском бистро Эдуарда Мурадяна и Натальи Плехановой с открыточным видом на Фонтанку сервируют завтраки с восьми утра и готовят в духе французской классики. И бар с большой винной картой и закусками в виде артишоков и оливок. Наб. реки Фонтанки, 52

Узнать подробнее

Bolshecoffee Roasters Идеологи сообщества «Больше кофе!» Николай Готко и Николай Яланский продолжают знакомить Петербург с миром спешиалти. На этот раз они объединили кофейню и шоу-рум. Бариста варят альтернативу на зернах от Перу до Кении, делают эспрессо в кофемашине с огромными ручными рычагами и не откажут в чашке латте и капучино. Ул. Марата 22-24 Узнать подробнее

Ребра ягненка, шкмерули, аджарский хачапури, гебжалия (молодой уваренный в молоке сыр чикни-квели с мятой), келехи (холодная закуска из всех частей головы свиньи вплоть до прожилок)



«Мама Тута» Закуски из баклажанов с чесноком, аджарский хачапури, из которого шеф Гия Хучуа убирает все тесто и оставляет только корочку – так канонически лодочку с яйцом делают в Батуми, но, главное, конечно, мясо! Советуем ребра дагестанского барашка, обжаренные в яйце с маринованным красным луком и специей сумахи для пряности, свиные купаты с зернами граната внутри и шкмерули – в меру упитанная курица, томленная в сливочном соусе с чесноком и морской солью. Большая винная карта и лепешки из глиняной печи. Зоологический переулок, 2-4 Узнать подробнее

Gypsies & Jews На улице Ломоносова, 14 на месте киоска с шавермой запустился бар под провокационным названием от команды «Бекицер» с водкой, игристым и пивом. На закуску отдают крутоны с паштетами, хумусом и форшмаком, а в особых случаях фирменные – с черной осетровой и 22-каратным сусальным золотом. Танцуют и разговаривают до утра. Ул. Ломоносова, 14 Узнать подробнее

Tiger Lily Вход в свое заведение в Пассаже команда Co-op Garage и Jack & Chan законспирировала под цветочную лавку, проходите ее насквозь и берите японские лимонады, бао с рваной уткой, рагу из лягушачьих лапок и эталонно хрустящие баклажаны — стильный интерьер Андрея Перепечко стоит отдельного внимания. Итальянская улица, 4 Узнать подробнее

«Третий круг» Новый бар аа улице Некрасова назван так в честь того самого круга ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, где пребывают души обжор и гурманов. На стенах — портреты итальянского поэта и самый известный триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Мешают авторские коктейли и разливают натуральное вино по бокалам. Ул. Некрасова, 2 Узнать подробнее

«Залив» Команда «Рюмочной в Бутылке» на Новой Голландии и легендарного кафе «ПирОГИ» теперь на бутерброды, пельмени и настойки ждут на улице Некрасова, которая перегоняет Рубинштейна по наличию питейных. Закусывают здесь тремя видами бутербродов — со скумбрией, малосольной селедкой и паштетом из куриной печени (все по 100 рублей), винегретом с балтийской килькой, малосольными огурцами и солеными груздями с салом. Основательно можно подкрепиться запеченным картофелем с форшмаком или печенью трески и пельменями с бараниной или тыквой. В барной карте — семь видов настоек с хреном, свеклой, укропом, сельдереем, вишней, лимоном и малиной (все тоже по 100 рублей) и компактная подборка вина и крафтового пива. Ул. Некрасова, 24 Узнать подробнее

Обновленные «Цветочки» Легендарный бар вернулся! Снова ходим на давно любимые шоты и коктейль «Довлатов», встречаем обновленное впервые за семь лет существования бара меню и поздравляем создателей с возрождением. Ул. Некрасова, 17 Узнать подробнее

Red Corner Очень красивый паб The Hat Group с прусской кухней и редким пивом засветился во всех соцсетях Петербурга: выпивающие за его стойкой косплеят «Полуночников» Эдварда Хоппера — через окна в пол бар красит улицу тусклым желтым светом. Ул. Некрасова, 6 Узнать подробнее



Орекьетте с оливками в Locale

Mercato Locale Первый уличный фудмаркет в Петербурге, который проработал все лето. Его спродюсировали две сильнейшие ресторанные группы города – Dreamteam и Italy Group, за что получили спецприз редакции «Собака.ru» «За вклад в развитие гастрономии в Петербурге». Ждем совместных коллабораций следующим летом, а пока – ходим в их совместный ресторан Osteria Locale на пиццу, пасту и лимончелло. Ул. Рубинштейна, 26-28 Узнать подробнее