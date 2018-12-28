18 отличных баров и ресторанов 2018 года, которые стоит посетить на каникулах
Весь год редакция «Собака.ru» следила за открытиями новых ресторанов, баров и кофеен. И, определенно, наш список за 2018 год доказывает: Петербургу гастрономической столицей быть. Вот проекты, места в которых вы уже давно должны были забронировать на январские каникулы.
Harvest
Самое долгожданное гастрономическое открытие года! Полная противоположность первому проекту главной банды гастрономического Петербурга расслабленному Duo (в январе ему исполнится ровно пять): белоснежные кители, монументальный винный шкаф, высокие потолки, панорамные окна с видом на стрелку Васильевского острова и ставшая легендарной лестница, которая пока никуда не ведет (второй этаж откроют весной). В главной партии, как и обещал Дмитрий Блинов, овощи, но это история не про детокс: фирменные сливочно-трюфельно-фуа-гра- и прочие умами-соусы остались.
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Пр. Добролюбова, 11
Bourgeois Bohemians
Концепция ресторана — сочетание современной авторской кухни и вина от небольших производителей. Повар Артем Гребенщиков не зря покинул ресторан музея «Эрарта» и открыл самостоятельный проект, где превзошел сам себя в экспериментальных сочетаниях — сибас он скрещивает с зеленым яблоком, помело — с мускатным орехом. И – как и всегда у Гребенщикова – подача любой позиции – отдельное произведение искусства. За десерты отвечает его брат Алексей – мусс из йогурта и белого шоколада в томатной воде с кардамоном, сорбетом из малины и розы, фисташками и базиликом – из новых позиций в меню à la carte. Там же значится утка с сельдереем, апельсиновым маслом и соусом из красного вина – то, что нужно зимой.
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Виленский пер., 15
Gills
Выходцы из Buddha-Bar и Ginza Project Дмитрий Кюлленен, Сергей Глазунов и Клим Жуков дебютировали с бистро Ronny в «Бутылке» на Новой Голландии и уже через год открыли сверхуспешное кафе Gills на Казанской улице, 8-10. Демократичная и сверх- качественная Азия — за это (а в особенности за роллы с лакедрой и утку с печеным картофелем!) мы номинировали шефа Кюлленена на ресторанную премию «Что где есть в Петербурге 2018» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов»— и он победил. Кстати, именно его рамен на крепком бульоне с уткой радовал нас еще в начале июля.
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Казанская ул., 8-10
Klein’s
Первый независимый проект Антона Куперова и Владимира Хасигова, где обращают в блюда все части мяса и овощей (почки, молоки, кочерыжки и тому подобное). Блюда подают без украшений – свиную голову, как она есть, утку или, например, стебель лука-порея. Первую выносят на огромном блюде, а к ней – супницу с выдержанным сутки фюме, запеченный картофель, капусту, домашний хлеб и соусы – гастроаттракцион на компанию. Важно! Ресторан открывается в 17:00, в понедельник у всей команды выходной.
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Ул. Белинского, 8
Mr. Bo
Шеф-повара Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов покинули холдинг Ginza и открыли ресторан Mr. Bo — в прогрессивном формате необистро: французскую классику взбадривают азиатской экзотикой — утку готовят с пак-чой, бычьи хвосты — с кимчи, а гребешки с цветной капустой — с бульоном даши. На десерт нахваливаем свекольный: рассыпчатый бисквит с соком корнеплода, сырное мороженое, вяленая черника в виде целых ягод и кубиков желе и граните из укропа и сельдерея.
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Манежный переулок, 2
La Perla Seafood Bar
В демократичном филиале заслуженной ресторации La Perla морских ежей отдают по сенсационно низкой ценам, а дальневосточные устрицы сервируют и с икрой, и в коктейльных шотах. «Императорские» и «Хасанские» здесь всегда свежайшие – их только успевают подвозить самолетами на пока что главную барную улицу города.
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Ул. Рубинштейна, 9
La Vue
В активе заведения на последнем этаже гостиницы «Санкт-Петербург» — лучший вид на город, две масштабные террасы и авторская кухня стремительно развивающегося дарования Никиты Сечина. Ему равно удаются как экспериментальный карамелизованный биск, так и классические борщ и пирожное «картошка».
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Пироговская наб., 5/2
Saviv
Израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами собирает толпы почитателей с самого лета и до сих пор, лишь только бистро открыло свои двери в особняке Слепцова на Большой Конюшенной. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заказывать сезонные салаты с соленым лимоном, хумус и фалафель. Специи сюда везут прямиком из Израиля.
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Ул. Б. Конюшенная, 9
Le Moujik
В новом русско-французском бистро Эдуарда Мурадяна и Натальи Плехановой с открыточным видом на Фонтанку сервируют завтраки с восьми утра и готовят в духе французской классики. И бар с большой винной картой и закусками в виде артишоков и оливок.
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Наб. реки Фонтанки, 52
Bolshecoffee Roasters
Идеологи сообщества «Больше кофе!» Николай Готко и Николай Яланский продолжают знакомить Петербург с миром спешиалти. На этот раз они объединили кофейню и шоу-рум. Бариста варят альтернативу на зернах от Перу до Кении, делают эспрессо в кофемашине с огромными ручными рычагами и не откажут в чашке латте и капучино.
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Ул. Марата 22-24
«Мама Тута»
Закуски из баклажанов с чесноком, аджарский хачапури, из которого шеф Гия Хучуа убирает все тесто и оставляет только корочку – так канонически лодочку с яйцом делают в Батуми, но, главное, конечно, мясо! Советуем ребра дагестанского барашка, обжаренные в яйце с маринованным красным луком и специей сумахи для пряности, свиные купаты с зернами граната внутри и шкмерули – в меру упитанная курица, томленная в сливочном соусе с чесноком и морской солью. Большая винная карта и лепешки из глиняной печи.
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Зоологический переулок, 2-4
Gypsies & Jews
На улице Ломоносова, 14 на месте киоска с шавермой запустился бар под провокационным названием от команды «Бекицер» с водкой, игристым и пивом. На закуску отдают крутоны с паштетами, хумусом и форшмаком, а в особых случаях фирменные – с черной осетровой и 22-каратным сусальным золотом. Танцуют и разговаривают до утра.
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Ул. Ломоносова, 14
Tiger Lily
Вход в свое заведение в Пассаже команда Co-op Garage и Jack & Chan законспирировала под цветочную лавку, проходите ее насквозь и берите японские лимонады, бао с рваной уткой, рагу из лягушачьих лапок и эталонно хрустящие баклажаны — стильный интерьер Андрея Перепечко стоит отдельного внимания.
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Итальянская улица, 4
«Третий круг»
Новый бар аа улице Некрасова назван так в честь того самого круга ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, где пребывают души обжор и гурманов. На стенах — портреты итальянского поэта и самый известный триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Мешают авторские коктейли и разливают натуральное вино по бокалам.
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Ул. Некрасова, 2
«Залив»
Команда «Рюмочной в Бутылке» на Новой Голландии и легендарного кафе «ПирОГИ» теперь на бутерброды, пельмени и настойки ждут на улице Некрасова, которая перегоняет Рубинштейна по наличию питейных. Закусывают здесь тремя видами бутербродов — со скумбрией, малосольной селедкой и паштетом из куриной печени (все по 100 рублей), винегретом с балтийской килькой, малосольными огурцами и солеными груздями с салом. Основательно можно подкрепиться запеченным картофелем с форшмаком или печенью трески и пельменями с бараниной или тыквой. В барной карте — семь видов настоек с хреном, свеклой, укропом, сельдереем, вишней, лимоном и малиной (все тоже по 100 рублей) и компактная подборка вина и крафтового пива.
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Ул. Некрасова, 24
Обновленные «Цветочки»
Легендарный бар вернулся! Снова ходим на давно любимые шоты и коктейль «Довлатов», встречаем обновленное впервые за семь лет существования бара меню и поздравляем создателей с возрождением.
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Ул. Некрасова, 17
Red Corner
Очень красивый паб The Hat Group с прусской кухней и редким пивом засветился во всех соцсетях Петербурга: выпивающие за его стойкой косплеят «Полуночников» Эдварда Хоппера — через окна в пол бар красит улицу тусклым желтым светом.
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Ул. Некрасова, 6
Mercato Locale
Первый уличный фудмаркет в Петербурге, который проработал все лето. Его спродюсировали две сильнейшие ресторанные группы города – Dreamteam и Italy Group, за что получили спецприз редакции «Собака.ru» «За вклад в развитие гастрономии в Петербурге». Ждем совместных коллабораций следующим летом, а пока – ходим в их совместный ресторан Osteria Locale на пиццу, пасту и лимончелло.
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Ул. Рубинштейна, 26-28Узнать подробнее
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