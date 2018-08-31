Мы первыми заглянули в новый грузинский ресторан Арама Мнацаканова «Мама тута»

20 сентября на месте Probka Cafe в бизнес-центре «Газпром» на проспекте Добролюбова откроется ресторан «Мама тута» – это первый проект Арама Мнацаканова с грузинской кухней. Шеф-повар нового заведения Гиа Хучуа – хороший друг Мнацаканова и выпускник шоу «Адская кухня», которое ресторатор вел на украинском телевидении. Гиа открыл в себе талант повара в 19 лет, прожил в Тбилиси до 25-ти, где, кстати, выступал за сборную Грузии по водному поло, после чего переехал в Киев руководить кухней ресторана «Шоти» и заставил всех вокруг говорить о своих харчо и цыплятах табака.

Ради нового ресторана Хучуа переехал в Петербург вместе с семьей. Меню разрабатывали на пару с Арамом Мнацакановым – получилось 30 блюд вместе с десертами. Рецепты собирали со всей Грузии – помимо классики – цыплят табака, пхали, долмы и аджапсандала – обещают, например, гебжалию – это закуска из Мегрелии, которая представляет собой молодой уваренный в молоке сыр чкинти-квели с мятой. Два важных раздела в меню – хачапури (аджарский с яйцом, мегрельский с сыром и сванский пирог кубдари с мясом) и хинкали, которые Хучуа будет лепить и варить в двух вариациях – с мясом и сулугуни. На открытой кухне установили глиняную тонэ, где будут выпекать домашний хлеб пури. На Рождество Хучуа обещает подавать молочных поросят. В ресторане «Мама тута» будут действовать ранние завтраки – помимо яиц «Бенедикт» с ветчиной и трюфелем, обещают гранолу с мацони и аджарский омлет «Борани» с имеретинским сыром.

В винной карте собрали натуральное из Старого Света и образцы из Грузии, в том числе оранжевое вино из квеври, от которого уже несколько лет сходит с ума вся Европа.