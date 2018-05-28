В начале лета петербургские рестораторы выступят мощной коллаборацией: над совместным начинанием работают холдинг Italy Group Тимура Дмитриева и Михаила Соколова и ресторанная группа Бурова и Коккова, создатели Smoke BBQ, «Трапписта», «Пивной карты» и других пабов, которая взяла себе имя Dreamteam. При поддержке ТЦ «Владимирский пассаж» они делают Locale — многосоставный проект, который реализуется в несколько этапов. Главных площадок три: ресторан с итальянской кухней, маленькая кофейня с баром и общественное пространство Mercato Locale на улице Рубинштейна.

В начале августа на месте ресторана «Биррерия» появится ресторан Osteria Locale — с понятной итальянской кухней и панорамным видом на Владимирский собор. Пасту и тесто для пиццы на кухне собираются готовить самостоятельно, концепт-шефом назначен Илья Бурнасов (Hitch, «Ателье. Tapas&Bar»). Затем запустят Bar Locale на первом этаже «Владимирского пассажа». Из микрокофейни всегда можно будет перехватить эспрессо или рюмку домашнего лимончелло, в небольшое меню войдут горячие сэндвичи и фокачча. Пространство Mercato Locale позади «Владимирского пассажа» находится на стадии утверждения — в самом начале июня будут известны все подробности обустройства зоны под открытым небом: есть версия, что это будет фудмаркет, где примут участие многие из лучших ресторанов Петербурга. Его планируют открыть в самом начале июня.