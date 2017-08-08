Дримтим бара «Бекицер» и дайнера Wong Kar Wine кормят булочками бао, вариациями на паназиатскую классику от татаки до лапши и поят редкими дистиллятами Китая и Японии: редактор рубрики «Еда» Анастасия Павленкова оценила, может ли ярлык Made In China быть комплиментом.
Ресторан Made In China с гавайским ахи-поке и китайскими вермутами
За строгими арками окон здания страхового общества «Россия» 1905-1907 годов постройки совсем не протокольно шумят за баром, а модерновые перила родной зданию консоли поддерживают тех, кто налегает на Oh My Mao на китайской водке байдзю с личи и малиновым пюре. По историческому мрамору ходят подсаживаться знакомым, чтобы попробовать тако с крабом, димсамы с креветкой, татаки из тунца, севиче из овощей или битые огурцы с древесными грибами. В последних, кстати, многовато кислоты и декора, но зато паровые булочки бао с пряной разорванной свининой хороши, а кукурузный суп с шиитаке и мини-кукурузой заменит собой целый обед. Включили в меню и модное в Москве блюдо ахи-поке — это такая по-хорошему колхозная гавайская еда: тарелка с рисом, быстро замаринованной рыбой и всем, что придет в голову. Тут делают даже овощное поке — с авокадо, соевой спаржей, водорослями, луком, имбирем: полезный и вкусный салат, где столько ингредиентов, что тебе не надоедает ни один из них.
Крепкий японский дистиллят сетю или корейский соджу (берите на дижестив тот, что с грейпфрутом) в барной карте — за это, кроме прочего, отвечают Анна Долгушина с Мадиной Кажимовой из Wong Kar Wine, их вместе с барной стойкой они перенесли из своего закрывшегося Black China. Илья Базарский с Павелом Штейнлухтом из Бекицер, Terminal bar и Social club, опять же, кроме прочего, умеют в любое место привносить ощущение того, что называется festiv mood — расслабленную атмосферу праздника каждый день. В Made In China эффект «1+1=3» очевиден: синергию объединения рестораторов вообще должен срочно запатентовать Петербург. Если переформулировать это по-человечески, то только в самом добром городе России, наверное, конкуренты умеют дружить и работать вместе: Big Wine Freaks и «Винный шкаф» сделали «На вина!», а пул ведущих рестораторов вместе организовали отличный фестиваль Gourmet Days.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- Всем, кто скучает по коктейлям из масштабной карты Black China (скажем, по горячо рекомендуемым кунжутному «Мао тай» или мятному «Сеулу»), сообщаем, что в Made In China вся она действительна — просто для удобства гостей ее напечатали в сокращенном формате. По запросу бармены обещают воспроизводить не только исходную версию, но придумать вариации на нее.
- Место планирует быть препатийным центром Адмиралтейского района — для этого предусмотрены диджейский пульт под потолком и большая барная стойка, скрадывающая место для обеденных столов – чтобы перед, например, «Скотным двором», культурно засесть за нее с лапшой и коктейлем, а уж затем рвануть на менее интеллигентный отжиг.
- Японские пирожные моти — еще один шоу-стоппер в меню. Тут по облегченной технологии делают рисовое тесто, которому необходимо длительное толчение, и в отличие от оригинального рецепта, где начинка едва занимает центр, десерт исполнен на европейский манер: полусфера из маскарпоне с клубникой или голубикой едва покрыта подмороженным тестом.
|Ресторан Made In China
Ул. Большая Морская, 35
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