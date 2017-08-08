Ресторан Made In China с гавайским ахи-поке и китайскими вермутами

За строгими арками окон здания страхового общества «Россия» 1905-1907 годов постройки совсем не протокольно шумят за баром, а модерновые перила родной зданию консоли поддерживают тех, кто налегает на Oh My Mao на китайской водке байдзю с личи и малиновым пюре. По историческому мрамору ходят подсаживаться знакомым, чтобы попробовать тако с крабом, димсамы с креветкой, татаки из тунца, севиче из овощей или битые огурцы с древесными грибами. В последних, кстати, многовато кислоты и декора, но зато паровые булочки бао с пряной разорванной свининой хороши, а кукурузный суп с шиитаке и мини-кукурузой заменит собой целый обед. Включили в меню и модное в Москве блюдо ахи-поке — это такая по-хорошему колхозная гавайская еда: тарелка с рисом, быстро замаринованной рыбой и всем, что придет в голову. Тут делают даже овощное поке — с авокадо, соевой спаржей, водорослями, луком, имбирем: полезный и вкусный салат, где столько ингредиентов, что тебе не надоедает ни один из них.