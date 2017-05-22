10 лучших гастрономических событий недели в Петербурге

Выпить

24 мая с гостевым бартендингом в «Пирс 8/4» прибывает один из лучших барменов Казани, создатель собственных ReLab Cocktail Bar и Mr. Willard Артур Галайчук: он собирается готовить коктейли на основе бехеровки и обещает в тропическом баре атмосферу Богемии.

В баре Imbibe! в полночь с 24 на 25 мая за стойку встанет сам барный провокатор Бек Нарзи: одиозный профессионал, наводящий ужас на всю индустрию, сам будет смешивать коктейли для гостей.

В новом Salute 24 мая с гастролями киевская барледи Мария Баранец из лучшего спик-изи бара своего города Parovoz: все, кто выпивал там хоть однажды, горячо рекомендуют.