Конец весны в Петербурге ознаменуется выдающимся расписанием событий: ужины от мишленовских шефов и лучших мясников страны по смешным ценам, однодневные гастроли главного барного провокатора России и ресторанный фестиваль.
10 лучших гастрономических событий недели в Петербурге
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Иван и Сергей Березуцкие
Фестивали
«Завтрак шефа»
Международный форум шеф-поваров, организованный московской компанией «Пир», пройдет в петербургской ArtPlay впервые и амбициозно ставит цель собрать тысячу участников. Непрофессионалам, не чуждым гастрономии, мероприятие тоже может быть интересно. Скажем, Евгений Викентьев из Hamlet&Jacks расскажет взаимодействие еды и слуха, братья Березуцкие — про то, как затронуть рецептом десерта все пять чувств, Вячеслав Корпусов — про правильный засол, харизматичный бартендер Бек Нарзи — о том, как быть классным. Будут и исчерпывающие практические мастер-классы — трехдневные мясная и рыбная академии.
Российский ресторанный фестиваль
До 30 мая в ведущих ресторанах города кормят по сет-меню с отличной ценой в 990 рублей — отличный шанс пойти в общепит, который по финансовым соображениям обычно вызывал опасения. Мы собрали пятнадцать самых выгодных предложений — чем не программа на оставшиеся время фестиваля.
Ужины
В ресторане The Repa 23 мая состоится ужин «2х2», в котором примут участие два шеф-повара из Москвы Антон Ковальков и Георгий Троян («Северяне») и два шеф-повара из Петербурга — Игорь Зорин (The Repa) и Дмитрий Богачев («Мансарда»). Меню ужина — это коллективное творчество, а воплощать его будут восемь рук. Среди его позиций трубач с жареным кейлом и фенхелем от Зорина, севиче из тунца в соусе из огурца от Богачева, говядина с кремом из баклажана и майонезом из черемши с тёплым салатом из трав с маринованной репой от Ковалькова и копченое мороженое со сливой от Трояна.
В ресторане Godji 24 мая ужин от шеф-повара Оливера Долларда из отличного московского 15 Kitchen & Bar. За плечами 28-летнего британца — работа в pop-up-версии ресторана L’Enclume (2 звезды Michelin), до этого в отмеченном тем же гидом парижском бистро Salt, еще раньше в лондонском ресторане Four to Eight Restaurant. В программе заявлены кроме прочего лосось с жжеными травами, печеный сельдерей с пахтой и фундуком и пирожное из пастернака.
В ресторане Smoke 25 мая с гастролями лучший ресторатор юга России Вадим Калинич, у которого в Ростове-на-дону целый ряд отличнейших ресторанов. С Алексеем Буровым, совладельцем принимающего общепита, они будут делать открытый бутерброд с копченой утиной грудкой, редисом и беконом, домашний окорок с кремом из тунца, раковыми шейками и тапенадом из оливок, копченого лосося с печеной свеклой, телячью покромка BBQ с панцанеллой и многое другое. Сопровождение — крымские вина с винодельни Kacha Valley.
В Hamlet & Jacks 25 мая на ужин ждет Камилла Седлер из знаменитого боливийского ресторана Gustu, которая является лучшей женщиной шеф-поваром Латинской Америки 2016 года по версии гида Latin America’s Top 50 Best. До проекта Gustu она работала на лучших кухнях мира: от Mugaritz (2 звезды Мишлен) в Сан-Себастьяне и Belmond Le Manoir Aux Quat’Saisons (2 звезды Мишлен) в Оксфордшире, до местных ресторанов Paustian и Geist в ее родном Копенгагене.
В обычно закрытом для широкой публики высоколюксовом ресторане Tre Bicchieri 25 мая зовут на родоначальника современной итальянской haute cuisine Бруно Колетти. Он долгое время занимал должность шеф повара в Grand Hotel Baglioni во Флоренции и преподавал в высшей школе современной кухни «Etoile» в Венеции. В Tre Bicchieri он — по разумным вполне для места ценам — приготовит сет, где найдется место тунцу сашими, пасте, по словам очевидцев, близкой к идеальной и осьминогу гриль с кремом из имбиря и топинамбура.
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Ребра в Smoke
28 мая в ресторане Beefzavod событие, которое не может пропустить уважающий себя мясоед. Лучшие мясники страны сойдутся в настоящей битве: юг будет козырять бараниной и уткой, а север — придерживаться бычков и модного копчения. В батле примут участие Тахир Холикбердиев из Краснодара, Вадим Калинич из Ростова-на-Дону, Алексей Буров и Роман Палкин из Санкт-Петербурга. Сет ужин составят из 4х перемен - по одному блюду от каждого. В меню ужина — тартар из баранины, томленое сердце быка со сморчками и пармезаном, свиное рёбро BBQ с брокколи и спаржей и подкопченная утиная грудка с соусом Авентинус.
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Бек Нарзи
Выпить
24 мая с гостевым бартендингом в «Пирс 8/4» прибывает один из лучших барменов Казани, создатель собственных ReLab Cocktail Bar и Mr. Willard Артур Галайчук: он собирается готовить коктейли на основе бехеровки и обещает в тропическом баре атмосферу Богемии.
В баре Imbibe! в полночь с 24 на 25 мая за стойку встанет сам барный провокатор Бек Нарзи: одиозный профессионал, наводящий ужас на всю индустрию, сам будет смешивать коктейли для гостей.
В новом Salute 24 мая с гастролями киевская барледи Мария Баранец из лучшего спик-изи бара своего города Parovoz: все, кто выпивал там хоть однажды, горячо рекомендуют.
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