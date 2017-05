10 лучших гастрономических событий недели в Петербурге

В ресторане Godji 24 мая ужин от шеф-повара Оливера Долларда из отличного московского 15 Kitchen & Bar. За плечами 28-летнего британца — работа в pop-up-версии ресторана L’Enclume (2 звезды Michelin), до этого в отмеченном тем же гидом парижском бистро Salt, еще раньше в лондонском ресторане Four to Eight Restaurant. В программе заявлены кроме прочего лосось с жжеными травами, печеный сельдерей с пахтой и фундуком и пирожное из пастернака.