Команда петербургского бара El Copitas номинирована как лучшая в мире

Артем Перук, со-основатель El Copitas Spirited Awards — это грандиозное доверие и признание нашей команды, общей активности и миссии El Copitas Family уже и на международном уровне. Теперь нашим бартендерам предстоит пройти несколько этапов голосования, в процессе которых список будет сужаться: конкурс закончится награждением финалистов и шорт-листа в Новом Орлеане, куда, кстати, на правах участников мы уже приглашены. Но расслабляться не стоит — скоро мы отправляемся в гастрольное турне по топовым фестивалям и барным инициативам Европы. Agave Experience в Милане, Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2017 в Берлине, Cocktail and Spirits в Париже, презентация нашего нового проекта #Crustology об аранжировке коктейля хрустящими ингредиентами в Лондоне и участие нашего идеолога Игоря Зернова в конкурсе на звание лучшего бартендера России по версии Diageo Reserve World Class. В общем, работы много... Надеюсь, скоро будем хвастаться.»