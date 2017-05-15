Команда петербургского бара El Copitas номинирована как лучшая в мире

На масштабном барном фестивале планеты Tales of the Cocktail они номинированы на премию Spirited Awards в категории Best International Bar Team 2017 года.

Мы уже неоднократно рассказывали вам о, пожалуй, лучшем баре России (Петербурга — уж точно): в 2016 году бар El Copitas стал одним из ста лучших в мире по версии The World's 50 Best Bars, заняв 76 место, а команда бара как лучшая в городе была номинирована на премию журнала «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». В 2015 он стал лучшим баром по версии той же премии, а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Игорь Зернов, со-основатель El Copitas

Сейчас мы невероятно растроганы и удивлены, ведь El Copitas Bar — первый петербургский бар, участвующий в одном из самых масштабных барных фестивалей планеты Tales of the Cocktail и номинированный на его премию Spirited Awards в категории Best International Bar Team в этом году!»

 

Фестиваль Tales of the Cocktail основан в 2002 году — событие объединяет разные индустриальные активности, в том числе премию Spirited Awards, в которой награждаются лучшие бары в мире. В категории «Лучшая барная команда», на которую номинированы El Copitas, например, однажды становился победителем легендарный канонический американский бар отеля Savoy. До 2017 года в премию лишь единожды попадали участники из России. 

Артем Перук, со-основатель El Copitas

Spirited Awards — это грандиозное доверие и признание нашей команды, общей активности и миссии El Copitas Family уже и на международном уровне. Теперь нашим бартендерам предстоит пройти несколько этапов голосования, в процессе которых список будет сужаться: конкурс закончится награждением финалистов и шорт-листа в Новом Орлеане, куда, кстати, на правах участников мы уже приглашены. Но расслабляться не стоит — скоро мы отправляемся в гастрольное турне по топовым фестивалям и барным инициативам Европы. Agave Experience в Милане, Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2017 в Берлине, Cocktail and Spirits в Париже, презентация нашего нового проекта #Crustology об аранжировке коктейля хрустящими ингредиентами в Лондоне и участие нашего идеолога Игоря Зернова в конкурсе на звание лучшего бартендера России по версии Diageo Reserve World Class. В общем, работы много... Надеюсь, скоро будем хвастаться.»

 

Игорь Зернов в рамках борьбы на звание лучшего бартендера России по версии Diageo Reserve World Class будет участвовать в этапе BootCamp как победитель первого испытания конкурса. BootCamp – особый формат соревнования для финалистов программы: в девяти заведениях на Патриарших прудах в Москве в течение вечера все они должны стать руководителями местных баров. Среди предложенных участникам заведений — ресторан братьев Березуцких Twins и AQ Chicken Адриана Кетгласа. Задачи финалистов на один день разработать авторскую коктейльную карту, основываясь на особенностях выбранного заведения, и стать органичной частью выбранного ими бара. Вместе с Зерновым выступит петербургский бармен Владимир Николаев из бара «Полторы комнаты», на одном из предыдущих этапов он занял третье место. Бармен-последний финалист всех испытаний конкурса будет представлять Россию на гранд-финале в Мексике: предыдущие состоялись в Майами и Кейптауне

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Как устроена петербургская школа для барменов Bartenders FAQtory

9 лучших ресторанных команд года

Гид: фестиваль «О, да! Еда!»

Игорь Зернов и Николай Киселев: «В городе, пестующем депрессию, мы открыли бар, где надо общаться»

Надо брать: совместный сет бара El Copitas и ресторана «Блок»

7 баров Петербурга, куда нужно вести гостей города

Гастроли одного из лучших барменов мира Алекса Кратена в баре El Copitas

Правила жизни лучших ресторанных команд Петербурга