Как стало известно «Деловому Петербургу», ресторанная группа Forum Restaurant Group, которой принадлежат Buddha-Bar, Tse Fung и Il Lago dei Cigni, планирует в марте на месте одного из кафе вокзала кафе с бургерами «Фаршировка». Как рассказала генеральный директор Forum Restaurant Group Галина Белоусова, бургерная откроется на месте нынешнего бара «Транзит». «Сейчас в городе настоящий бум бургерных и стритфуд-проектов, вот и мы решили идти в ногу со временем и попробовать себя в этом формате», — рассказала она. Средний чек запланирован на уровне 350 рублей. В меню ожидаются бургеры из мраморной говядины, фермерского цыпленка и ягненка. Разрабатывать их будут шеф-повары ресторанов холдинга Buddha-Bar St.Petersburg, Tse Fung, IL Lago dei Cigni.

Галина Белоусова признает, что конкуренция на рынке сейчас довольно высокая. Но, по задумке Forum Restaurant Group, «Фаршировка» должна удивить рынок открытой кухней, высоким качеством бургеров по оригинальным рецептам и доступным средним чеком. Немаловажной составляющей станет местоположение нового заведения. Успех на Московском вокзале должна обеспечить традиционная концентрация пассажиропотока. Рестораторы рассчитывают на аудиторию «Сапсана» и пригородных направлений. Если проект окажется рентабельным, Галина Белоусова допускает открытие новых заведений и развитие сети в Петербурге.



