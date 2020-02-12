Шоурум El Copitas: Крохотный филиал самого титуованного петербургского бара

Что можно уместить на 11 квадратных метрах? Бар на десять человек, магазин с редким алкоголем и оранжерею! Во всяком случае, к такому решению пришла команда El Copitas Bar, переоборудовав соседнее подвальное помещение, в котором прежде располагался офис их сайд-проекта Mr. Murka, что шьет нарядные фартуки и барменские скрутки.



Шоурум — не просто бар, а витрина достижений и экспериментов. И не ­только собственных. Здесь разместили витрину с редким алкоголем, но главное, с только входящими в моду безалкогольными спиритами — лишенными градуса джинами, биттерами, ликерами и кальвадосами, которые станут основой линейки безалкогольных коктейлей! За напитки и идеологию в новом баре отвечает Евгения Зарукина — самый молодой бартендер El Copitas, лауреат ресторанной премии «Собака.ru», запустившая экологическую акцию #ForMemoryChallenge, приучив несколько десятков петербургских баров к осознанному потреблению.