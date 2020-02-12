Команда El Copitas – лучшего российского бара по версии рейтинга The World's 50 Best Bars – открывает в соседнем помещении на Колокольной улице свой филиал и шоу-рум с безалкогольными спиритами, редкими дистиллятами и мини-оранжереей. «Собака.ru» первой побывала в, пожалуй, самом крохотном коктейльном баре в Петербурге.
Шоурум El Copitas: Крохотный филиал самого титуованного петербургского бара
-
Команда El Copitas: Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук, Евгения Зарукина
Что можно уместить на 11 квадратных метрах? Бар на десять человек, магазин с редким алкоголем и оранжерею! Во всяком случае, к такому решению пришла команда El Copitas Bar, переоборудовав соседнее подвальное помещение, в котором прежде располагался офис их сайд-проекта Mr. Murka, что шьет нарядные фартуки и барменские скрутки.
Шоурум — не просто бар, а витрина достижений и экспериментов. И не только собственных. Здесь разместили витрину с редким алкоголем, но главное, с только входящими в моду безалкогольными спиритами — лишенными градуса джинами, биттерами, ликерами и кальвадосами, которые станут основой линейки безалкогольных коктейлей! За напитки и идеологию в новом баре отвечает Евгения Зарукина — самый молодой бартендер El Copitas, лауреат ресторанной премии «Собака.ru», запустившая экологическую акцию #ForMemoryChallenge, приучив несколько десятков петербургских баров к осознанному потреблению.
Женское начало отражено и в концепте, на роль своеобразного патрона проекта выбрана скульптура Девы Марии Хукильской — ее изображение поместили на центральную стену. Небольшая средневековая скульптура считается в мексиканском штате Оахака покровительницей агавы, а следовательно, и всего земледелия. Агава для мексиканцев сродни нашей пшенице — основа основ: из нее гонят сок, употребляют в пищу, делают бумагу и мебель, а также используют для изготовления главных дистиллятов — текилы и мескаля. К слову, мексиканскую составляющую в баре тоже выведут на новый уровень: в нише за барной стойкой оборудовали миниатюрную оранжерею, в которой теперь станут выращивать редкие мексиканские травы (например, перечный лист и липпию ароматную) и тут же добавлять их в коктейли.
|
|
Шоурум El Copitas
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.