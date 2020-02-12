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Шоурум El Copitas: Крохотный филиал самого титуованного петербургского бара

Команда El Copitas – лучшего российского бара по версии рейтинга The World's 50 Best Bars – открывает в соседнем помещении на Колокольной улице свой филиал и шоу-рум с безалкогольными спиритами, редкими дистиллятами и мини-оранжереей. «Собака.ru» первой побывала в, пожалуй, самом крохотном коктейльном баре в Петербурге. 

  • Команда El Copitas: Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук, Евгения Зарукина

Что можно уместить на 11 квадратных метрах? Бар на десять человек, магазин с редким алкоголем и оранжерею! Во всяком случае, к такому решению пришла команда El Copitas Bar, переоборудовав соседнее подвальное помещение, в котором прежде располагался офис их сайд-проекта Mr. Murka, что шьет нарядные фартуки и барменские скрутки.

Шоурум — не просто бар, а витрина достижений и экспериментов. И не ­только собственных. Здесь разместили витрину с редким алкоголем, но главное, с только входящими в моду безалкогольными спиритами — лишенными градуса джинами, биттерами, ликерами и кальвадосами, которые станут основой линейки безалкогольных коктейлей! За напитки и идеологию в новом баре отвечает Евгения Зарукина — самый молодой бартендер El Copitas, лауреат ресторанной премии «Собака.ru», запустившая экологическую акцию #ForMemoryChallenge, приучив несколько десятков петербургских баров к осознанному потреблению.

  • Коктейли «Фейхоа Гимлет», Verde G&T и Michelada

Женское начало отражено и в концепте, на роль своеобразного патрона проекта выбрана скульптура Девы Марии Хукильской  — ее изображение поместили на центральную стену. Небольшая средневековая скульптура считается в мексиканском штате Оахака покровительницей агавы, а ­следовательно, и всего ­земледелия. Агава для мексиканцев сродни нашей пшенице — основа основ: из нее гонят сок, употребляют в пищу, делают бумагу и мебель, а также используют для изготовления главных дистиллятов — текилы и мескаля. К слову, мексиканскую составляющую в баре тоже выведут на новый уровень: в нише за барной стойкой оборудовали миниатюрную оранжерею, в которой теперь станут выращивать редкие мексиканские травы (например, перечный лист и липпию ароматную) и тут же добавлять их в коктейли.

В ожидании запуска шоу­рума команда El Copitas ввела коктейли на безалкогольных спиритах в своих кантинах Paloma в Петербурге и Казани.

 

 

  

Шоурум El Copitas
Адрес: Колокольная ул., 2
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Саша Иорданов,
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