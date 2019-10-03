В ресторан Probka приедет 74-летняя Клементина Вьеццер, хозяйка легендарной Osteria Al Castelletto
11 октября в ресторане Probka на Добролюбова пройдет ужин с хозяйкой венецианской Osteria Al Castelletto Клементиной Вьеццер.
Шеф Клеми – как она в том числе известна ценителям итальянской кухни по всему миру – открыла свой ресторан в историческом особняке (он был построен в XV веке!) графов Брандолини сорок лет назад. В Al Castelletto, что переводится с итальянского как «небольшой замок», готовят по классическим рецептам региона Венето. Ризотто на просекко, фрикадельки из телятины и полента с бурратой – только цитаты из обширного меню остерии Вьеццер.
В Петербурге ужин с участием итальянки пройдет в рамках фестиваля традиционой кухни Nativa, который проводит Probka Family. Арам Мнацаканов признается, что мечтал пригласить на свою кухню шефа Клеми «с первого дня создания фестиваля». Он также записал эксклюзивное обращение для читателей «Собака.ru», в котором рассказал о готовящемся ужине.
Готовить в паре с Клементиной будет шеф-повар Антонио Фреза (Jerome). В меню – фамильные рецепты самой Вьеццер, а также Маттео Зоппаса, чья семья основала бренд итальянской минеральной воды и напитков San Benedetto. Именно Зоппас познакомил Арама Мнацаканова с владелицей Osteria Al Castelletto и поддержал идею ее гастрономического турне в Россию.
Рассказываем, какие блюда шефы будут готовить 11 октября:
- Яйцо пашот с кремом из пармезана и черного трюфеля
- Фрикадельки из телятины с рыжей тыквой
- Риззото по-милански с нежной говядиной
- Фирменный забайон с ванильным мороженым
Сбор гостей в 19:00.
|«Probka на Добролюбова»
Адрес: Зоологический пер., 2-4
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