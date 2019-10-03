В ресторан Probka приедет 74-летняя Клементина Вьеццер, хозяйка легендарной Osteria Al Castelletto

Шеф Клеми – как она в том числе известна ценителям итальянской кухни по всему миру – открыла свой ресторан в историческом особняке (он был построен в XV веке!) графов Брандолини сорок лет назад. В Al Castelletto, что переводится с итальянского как «небольшой замок», готовят по классическим рецептам региона Венето. Ризотто на просекко, фрикадельки из телятины и полента с бурратой – только цитаты из обширного меню остерии Вьеццер.

В Петербурге ужин с участием итальянки пройдет в рамках фестиваля традиционой кухни Nativa, который проводит Probka Family. Арам Мнацаканов признается, что мечтал пригласить на свою кухню шефа Клеми «с первого дня создания фестиваля». Он также записал эксклюзивное обращение для читателей «Собака.ru», в котором рассказал о готовящемся ужине.