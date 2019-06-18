Петербург впервые в истории попал в главный ресторанный рейтинг мира The World's 50 Best Restaurants

Самый влиятельный ресторанный рейтинг мира The World’s 50 Best Restaurants расширил топ до 120 позиций, и в него, по сообщениям сразу нескольких источников, попали сразу два ресторана Петербурга. Проект Дмитрия Блинова и Рената Маликова Harvest занял 92 строчку рейтинга. «Собака.ru» предполагала такое развитие событий.

В Harvest строгий рафинированный интерьер, кормят по файндайнинг-меню с узнаваемым характером мегаталантливого шеф-повара Дмитрия Блинова, выстроенному вокруг ответственного потребления овощей (и не только), и внедрили остроактуальный тренд на фудпейринг с соками. Меню придумано с вниманием к овощам – чутким, но не навязчивым.