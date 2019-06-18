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Петербург впервые в истории попал в главный ресторанный рейтинг мира The World's 50 Best Restaurants

  • Harvest

Самый влиятельный ресторанный рейтинг мира The World’s 50 Best Restaurants расширил топ до 120 позиций, и в него, по сообщениям сразу нескольких источников, попали сразу два ресторана Петербурга. Проект Дмитрия Блинова и Рената Маликова Harvest занял 92 строчку рейтинга.  «Собака.ru» предполагала такое развитие событий.

В Harvest строгий рафинированный интерьер, кормят по файндайнинг-меню с узнаваемым характером мегаталантливого шеф-повара Дмитрия Блинова, выстроенному вокруг ответственного потребления овощей (и не только), и внедрили остроактуальный тренд на фудпейринг с соками. Меню придумано с вниманием к овощам – чутким, но не навязчивым. 

  • «Кококо»

Ресторан «КоКоКо» Матильды Шнуровой с меню новой русской кухни от Игоря Гришечкина оказался на 104-ой позиции. Напомним, Игорь является, пожалуй, одним из главных популяризаторов локальных продуктов, а его ресторан при пятизвездочном отеле So Sofitel трансформировался из рустикального лофта в ультранарядное богемное место, куда на трубочки со вкусом бородинского хлеба с муссом из шпрот приезжают и Ксения Собчак, и Валерий Гергиев. 

Отметим, что официальный список на сайте премии пока не опубликовали.

Harvest проспект Добролюбова, 11

«КоКоКо» Вознесенский проспект, 6 

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