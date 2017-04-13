В «Кококо» Игорь Гришечкин и Владимир Мухин устроят вечер корюшки

В ресторане Матильды Шнуровой «Кококо» два знаменитых шефа Игорь Гришечкин и Владимир Мухин 22 апреля устроят ужин, посвященный главному кулинарному символу города — корюшке.

Две звезды российской гастрономии славятся умением творчески работать с локальными продуктами - Владимир Мухин, шеф-повар московского ресторана White Rabbit, занимает 23 строчку мирового рейтинга The World's 50 Best Restaurants, а Игорь Гришечкин занимает должность креативного бренд-шефа «Кококо».

В ужине будет десять перемен блюд — в восьми из них корюшка станет заглавным продуктом. Игорь Гришечкин, например, сделает из бренд-рыбы шпроты и севиче — в основу положенной заправки tiger milk ляжет уксус из пива собственного приготовления.

Стоимость билета на одну персону 8000 руб.

Начало ужина 22 апреля в 19.00.

Бронирование по тел.: +7 812 418 2060