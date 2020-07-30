В Смольном состоялось первое заседание рабочей группы по созданию правил для «авторских баров», участие в котором приняли более 30 представителей городского общепита. Руководитель рабочей группы, депутат ЗакСа Денис Четырбок уже озвучил три инициативы, которые в скором времени могут обрести статус законопроектов.
В Смольном прошло первое заседание рабочей группы по созданию правил для «авторских баров»
В числе предложенных Четырбоком инициатив — прописать особые правила работы баров и ресторанов, расположенных в исторических зданиях в центральных районах Петербурга. Как сообщил депутат, не исключено, что им предоставят определенные преференции, в том числе по минимальному метражу площади зала обслуживания посетителей. Предполагается установить минимальную цену продажи алкоголя в заведениях общепита.
Также рабочая группа рассматривает возможность запретить выдачу двух лицензий одновременно. «Такая мера позволит покончить с практикой, когда заведение до 22 часов работает как магазин, а после превращается в общепит и тем самым фактически торгует алкоголем 24 часа в сутки», — говорит Четырбок.
Следующее заседание рабочей группы по созданию правил для «авторских баров» состоится уже в августе — точная дата будет определена позднее. По заявлению председателя городского парламента Вячеслава Макарова, главная задача рабочей группы — «внимательно во всем разобраться и услышать голос всех: и предпринимателей, и обычных жителей».
Напомним, о том, что в Петербурге соберут рабочую группу по созданию правил для «авторских баров», стало известно в середине июля. Таким образом, в рамках закона о «наливайках», их могут «пощадить» — такие заведения выделят в отдельную группу, так как их деятельность не доставляет неудобств местным жителям.
В апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.
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