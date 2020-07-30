В Смольном прошло первое заседание рабочей группы по созданию правил для «авторских баров»

В числе предложенных Четырбоком инициатив — прописать особые правила работы баров и ресторанов, расположенных в исторических зданиях в центральных районах Петербурга. Как сообщил депутат, не исключено, что им предоставят определенные преференции, в том числе по минимальному метражу площади зала обслуживания посетителей. Предполагается установить минимальную цену продажи алкоголя в заведениях общепита.

Также рабочая группа рассматривает возможность запретить выдачу двух лицензий одновременно. «Такая мера позволит покончить с практикой, когда заведение до 22 часов работает как магазин, а после превращается в общепит и тем самым фактически торгует алкоголем 24 часа в сутки», — говорит Четырбок.

Следующее заседание рабочей группы по созданию правил для «авторских баров» состоится уже в августе — точная дата будет определена позднее. По заявлению председателя городского парламента Вячеслава Макарова, главная задача рабочей группы — «внимательно во всем разобраться и услышать голос всех: и предпринимателей, и обычных жителей».

Напомним, о том, что в Петербурге соберут рабочую группу по созданию правил для «авторских баров», стало известно в середине июля. Таким образом, в рамках закона о «наливайках», их могут «пощадить» — такие заведения выделят в отдельную группу, так как их деятельность не доставляет неудобств местным жителям.