Петербуржцы провели акцию в защиту маленьких баров, находящихся под угрозой закрытия

Напомним, в Петербурге закончился прием заявок в состав рабочей группы, которая будет заниматься вопросом «авторских» баров. За 11 дней более 30 человек подали заявку на вступление в группу. В их число вошли владельцы баров, кафе и ресторанов, эксперты в «сфере гостеприимства», общественные организации и блогеры. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Ранее, 8 июля, соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении приняли депутаты городского Законодательного собрания. Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года.