На Невском проспекте состоялась акция в поддержку небольших баров, которые могут закрыться из-за закона против «наливаек». Об этом сообщает «Фонтанка».
Петербуржцы провели акцию в защиту маленьких баров, находящихся под угрозой закрытия
По данным издания, около 50 собрались на акцию. Горожане вышли с воздушными шарами и свечами в бокалах со стикерами «Теряем культуру». В конце мероприятия жители города выстроились в шеренгу на тротуаре Невского проспекта. Сотрудники полиции не препятствовали им.
«Закон ударит не только по экономике города, но и по его культурной жизни. Ведь во многих заведениях не только ужинают или выпивают по вечерам, здесь также проходят лекции, выступают музыканты, проходят рабочие встречи и романтические свидания», — цитирует издание активистов движения «Весна», которые вместе с «Либертарианской партией» призывали поддержать маленькие бары.
Напомним, в Петербурге закончился прием заявок в состав рабочей группы, которая будет заниматься вопросом «авторских» баров. За 11 дней более 30 человек подали заявку на вступление в группу. В их число вошли владельцы баров, кафе и ресторанов, эксперты в «сфере гостеприимства», общественные организации и блогеры. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Ранее, 8 июля, соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении приняли депутаты городского Законодательного собрания. Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года.
«У Петербурга отнимают звание барной столицы России!»: бармены — о новом губительном законе «о наливайках»
Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.
Петицию в защиту баров, которую запустили в Сети, подписали более 5 тысяч человек. Ранее более 50 владельцев ресторанов и баров Петербурга выступили против законопроекта. После общественного резонанса было принято решение собрать рабочую группу по созданию правил для «авторских баров». Таким образом, в рамках закона о «наливайках», их могут «пощадить» — такие заведения выделят в отдельную группу, так как их деятельность не доставляет неудобств местным жителям.
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