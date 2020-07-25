В Петербурге собрали рабочую группу по «авторским» барам

За 11 дней более 30 человек подали заявку на вступление в группу. В их число вошли владельцы баров, кафе и ресторанов, эксперты в «сфере гостеприимства», общественные организации и блогеры. Участники группы будут разрабатывать законодательную базу, чтобы защитить заведения от действия закона против «наливаек». Первое установочное заседание группы запланировано на четверг, 30 июля.