Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей

«Рынок недвижимости в случае закрытия заведений может потерять 114,8 миллионов рублей, бюджет Петербурга — 299,2 миллионов, федеральный бюджет — 223,3 миллионов. Однако стоит надеяться, что всё же такой ситуации не произойдет. Бизнес и государство должны найти компромисс, который позволит избежать материальных потерь, но при этом будут соблюдаться новые меры регулирования отрасли», — приводит «Деловой Петербург» слова Сигала.

Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.

В минувшую среду, 8 июля, депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь».