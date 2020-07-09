«Последняя редакция законопроекта прямо гласит, что если зал обслуживания менее 50 квадратов, то такая организация продавать алкоголь не может. Мы неоднократно призывали предпринимателей назвать хоть одну точку, на которую не поступало никогда ни одной жалобы. Ни одной точки нам не назвали. Причем сейчас условному бару, на который якобы никто не жалуется и не ругается, достаточно просто исключить из своего меню продажу алкоголя. Он может его заменить продажей чая. Пышки, плюшки никто продавать не запрещает. Многое зависит от управленческих навыков», — рассказал в интервью «Бумаге» Сериков.

Менять порог в 50 квадратных метров депутаты не планируют, хотя теоретически это возможно — пока что они «принимают этот метраж и будут смотреть». «Все идеи от предпринимателей по изменению метража — а я думаю, они обязательно будут — мы, повторюсь, будем прорабатывать. Ведь одна из главных функций Законодательного собрания — законотворчество, подготовка новых и корректировка уже существующих законодательных актов. Если мы видим, что для улучшения жизни людей нужны какие-то поправки в законодательство, мы обязательно их вносим и принимаем», —добавил Сериков.

Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.

Автор инициативы, депутат ЗакСа Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который, по его мнению, «кошмарит жителей многоквартирных домов». Петицию в защиту баров, которую запустили в Сети, подписали более 5 тысяч человек — депутат считает, что большинство сделало это из солидарности к коллегам. Ранее более 50 владельцев ресторанов и баров Петербурга выступили против законопроекта. Они выступили с обращением к правительству города с просьбой пересмотреть целесообразность корректировки действующей нормы федерального закона и «воспрепятствовать принятию этого изменения».