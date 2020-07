В «Перекрестке» начали продавать растительное мясо Beyond Meat. Но пока только в Москве

Сейчас на прилавках магазинов можно найти два типа продукции — фарш Beyond Beef весом 453 граммов и бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 граммов. Осенью планируется добавить в линейку еще один продукт — сосиски Beyond Sausage. Ассортимент растительной продукции можно найти на холодильных полках с мясной замороженной продукцией и в зож-корнерах.

«Мы активно развиваем ассортимент для правильного питания и здорового образа жизни. Поэтому решили предложить нашим покупателям качественную и здоровую альтернативу мясу, которая способна обеспечить организм необходимым уровнем белка и при этом не будет содержать вредных добавок. Ответом на эту потребность стало сотрудничество с Beyond Meat, брендом уже широко известным в Америке и Европе. Очень надеемся, что нашим покупателям продукт придется по вкусу», — рассказали в торговой сети.

Напомним, в сентябре 2019 года в меню петербургской пиццерии Pizza Hut на Невском проспекте появилась новая позиция — пицца на фирменном тесте с кусочками растительного мяса Beyond Meat. Созданное по специальной технологии из горохового белка, воды и масла — впервые в России! Также петербургская компания Mяsoet Meat Company, владеющая ресторанами Meat Coin и «Мяsoet», запустит линейку искусственного мяса, разработанного совместно с Университетом ИТМО и немецкими специалистами. Первые котлеты появятся в ресторане Meat Coin на Рубинштейна.