Власти Петербурга планируют открыть заведения общепита 12 июля

«Внимательно изучаем возможность открытия заведений общественного питания. Ориентируемся на 12 июля, если действующие меры [по поэтапному снятию ограничений] приведут к ожидаемому эффекту», — заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил открыть для посещения музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры — они станут доступны уже со следующей недели. А с 29 июня в городе возобновили работу летние кафе и маникюрные салоны.

За минувшие 3 месяца, проведенных в ограничениях по коронавирусу, 120 магазинов и кафе покинули арендуемые площади на 10 главных торговых улицах Петербурга. Доля свободных мест по городу достигла 11,6% — это максимальное значение за последние 5 лет. Дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота — как минимум, на ближайшие полгода-год.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 660 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.