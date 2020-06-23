В Петербурге запретят продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров

Депутаты петербургского ЗакСа утвердили поправку, запрещающую продавать алкоголь в заведениях общепита с площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Как отметил автор инициативы Денис Четырбок, к третьему, окончательному чтению в законопроект планируют внести норму о переходном периоде.

Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.