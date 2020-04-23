Роспотребнадзор разработал план по поэтапному выходу кафе и ресторанов из карантина

Новые правила помогут «снизить риски инфицирования при посещении общественных мест», а также предусмотрят «поэтапный выход из режима ограничений».

Роспотребнадзор советует первыми открываться кафе площадью не более 50 квадратных метров с пятью-десятью посадочными местами. В первое время после отмены действующих запретов рестораторам придется раздвигать столы на 1-2 метра друг от друга и снабжать весь персонал масками и перчатками. Также рекомендовано заменить стандартную посуду одноразовой.

С улучшением ситуации, как отметили в пресс-службе ведомства, меры по защите посетителей от угрозы заражения коронавирусом будут отменяться пока не дойдут до «до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации».

Ожидается, что новые рекомендации Роспотребнадзора дадут бизнесам возможность осуществлять их деятельность без рисков для персонала и посетителей.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров.

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