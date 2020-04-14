«Крупный бизнес крупному бизнесу рознь»: «Буше» и «Теремок» могут не открыться после пандемии. Их оставили без господдержки

«Крупный бизнес крупному бизнесу рознь. Сравнивать нас с «Газпромом», или РЖД, или «Юнилевер» странно», — заявил коммерческий директор сети «Буше» Роман Певзнер. Он отметил, что другой бизнес, сходный с ними и «Теремком» по масштаба работает под большим числом юридических лиц, имея одних и тех же владельцев: именно это, по его словам, поможет им претендовать на помощь властей. Такой возможности у них же сейчас нет.

После введения ограничений на работу общепита обе сети перешли в режим работы «навынос» и организовали доставку, однако убытков все равно оказалось больше: у «Теремка» это порядка 150 млн рублей (при падении продаж до 90 %), а у «Буше» речь также измеряется сотнями миллионов при снижении оборота на 75 %.

«Есть опасность, что из крупного бизнеса мы можем превратиться в маленький, и какое-то количество рабочих мест может пропасть», — добавил Виталий Свидовский, генеральный директор и совладелец сети «Теремок» в Петербурге.

С некоторыми точками ритейла, как отметил Роман Певзнер, им уже не удается договориться об аренде. Следовательно, в городе станет примерно на 30% пекарен и кафе сети меньше.

В финале обращения «Буше» и «Теремок» просят приравнять их к малому и среднему бизнесу, а также обращаются за помощью в обслуживании кредитов и при переговорах с арендодателями. Отдельное внимание они уделили также отсрочкам с выплатами НДС и ЕСН и получению прямых субсидий на выплату заработной платы сотрудникам.

Напомним, ранее о намерении запустить свой бизнес вопреки запретам Смольного рассказывал петербургский ресторатор Александр Затуливетров: ему нечем было платить зарплаты своим сотрудникам. 13 апреля он отказался от своей идеи. Подробности истории мы рассказывали здесь.

Власти Петербурга запретили общепиту работать в привычном формате до 30 апреля. Многие перешли на режим доставки — Commons, например, привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками. Ресторанный обозреватель «Собака.ru» ранее рассказывал, где можно заказать продукты домой (даже в магазин выходить не придется!), запустил челлендж с простыми рецептами от петербургских шефов (секретами уже поделились Олеся Дробот, Павел Демин и Антонио Фреза), а еще поведал о шести петербургских ресторанах, которые сменили формат в связи с карантином.

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